تراند اليوم : الاتحاد مباشر .. بث مباشر الاتحاد والرائد مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد بث مباشر مباراة الاتحاد والرائد مباشر

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الإتحاد ضد الرائد اليوم الجمعة Al Raed Vs Al Ittihad في اطار مباريات الدور ال17 من النصف الثاني من الدوري السعودي للمحترفين لهذا العام، ومن المفترض ان يتقابل فريق الإتحاد مع نظيرة فريق الرائد علي أرضية الطرف الاول نادي الرائد وهو ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ومن المفترض ان يلعب الفريقين مباراة قوية ويفوز أحدهم واكتساب الثلاث نقاط من أجل الوصول الي نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الجاري، وسوف تبدأ اليوم مباراة الرائد والإتحاد علي قناة SSC Sport 1HD & 1SD مع المعلق عبدالله الحربي في تمام الساعه الثانية والنصف وخمس عصراٌ بتوقيت القاهره والساعه الثالثة والنصف وخمس دقائق عصراٌ بتوقيت السعوديه.

مباراة الإتحاد والرائد اليوم

فريق الرائد هو الطرف الأول وصاحب أرضية ملعب لقاء اليوم وذلك في اطار منافسات الدور الثاني من مباريات الدوري السعودي، فريق الرائد استطاع تحقيق الأنتصار ف اخر لقاء لة مع نظيرة فريق الفتح في الجولة السابقة من مباريات الدوري السعودي يوم السبت الماض حيث انتهت المباراة بفوز الرائد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وحاليا هو صاحب المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي وذلك برصيد أربعة وعشرون نقاط استطاع فريق الرائد جمعهم بعد ان لعب ستة عشر مباريات واستطاع الانتصار في سبع مباريات وتعادل في ثلاثة مباريات وخسر ستة مباريات قبل لقاء اليوم.

مباراة الإتحاد والرائد اليوم

وعلي النظير الاخر فريق الإتحاد هو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم أمام الطرف الاول نظيرة نادي الفيصلي، الإتحاد الفتح حاليا هو صاحب المركز الأول ومتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد خمسة وثلاثون نقاط جمعهم نادي الإتحاد بعد ان لعب خمسة عشر مباريات واستطاع تحقيق الأنتصار في احدي عشر مبارايات وتعادل في مباراتان وخسر مباراتان أيضاً قبل لقاء اليوم، وفي اخر مباراه لعبها نادي الإتحاد كانت مع نظيرة فريق نادي ألفيحاء في الجولة الماضية يوم الجمعة الماضية من مباريات الدوري السعودي واستطاع تحقيق الأنتصار وانتهت المباراة بنتيجة هدفين دون رد.