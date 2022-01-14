تراند اليوم : بث الاتحاد .. مباراة الرائد والاتحاد مباشر تويتر مباراة الاتحاد مباشر مباراة الاتحاد والرائد يلا شوت

يستقبل ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية مباراة مثيرة بين العميد ورائد التحدي ، في المرحلة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويقدم موقع يلا شوت فوري خدمة موعد مباراة الاتحاد والرائد اليوم ، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 15:35 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 12:35 بتوقيت غرينيتش، الساعة 14:35 بتوقيت القاهرة ، وتبث عبر قناة SSC.

الاتحاد يخوض لقاء اليوم قادم من فوز على الفيحاء بهدفين دون رد. واستطاع فريق الاتحاد حصد العلامة الكاملة لمواصلة الهروب من القمة متمنياً للروح أن تفوز باجتماع اليوم من أجل الابتعاد أكثر عن الصدارة في ظل رغبة الهلال في المنافسة على اللقب K ولم يتأثر الاتحاد بغياب أي من نجومه خلال المباراة الماضية ، حيث سيبحث الفريق عن النقاط الثلاث ، ويواصل النتائج الإيجابية ، ويخرج من مباراة الرائد دون أي مفاجآت ، الأمر الذي قد يؤدي إلى تدهور مركزه في جدول الدوري ، ويحتل الاتحاد الصدارة برصيد 35 نقطة بعد فوزه في 11 مباراة وتعادل مباراتين وخسر مباراتين ، وسجل الفريق 31 هدفا واستقبلت شباكه 12 هدفا.

في المقابل يدخل الرائد مباراة اليوم من فوز مستحق على الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ويقدم الرائد دائما مباريات قوية ضد الفرق الكبرى وسيتطلع في مواجهة اليوم للفوز باللقاء والخروج من المواجهة بالنقاط الثلاث للزحف إلى الأمام في جدول الدوري السعودي ، ويحتل الرائد المركز السادس برصيد 24 نقطة وفاز في 7 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر في 6 مباريات وسجل 24 هدفا واستقبلت شباكه 23 هدفا.