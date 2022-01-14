تراند اليوم : مباراة الزمالك مباشر .. بث مباشر مباراة الزمالك وانبي يلا شوت بث مباشر الزمالك وانبي بث مباشر لمباراة الزمالك اليوم

البث المباشر لمباراة الزمالك ضد إنبي al zamalek vs enppi يستضيف نادي الزمالك المصري على استاد القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية فريق إنبي في المباراة التي من المقرر أن تنطلق صافرتها في تمام الساعة الثانية والنصف عصر اليوم بتوقيت القاهرة في أولى منافسات الفريقين في كأس الرابطة المصرية وهي البطولة الحديثة أو الوليدة في كرة القدم المصرية ويمكن متابعة المباراة مباشرة وحصريا على عدد من القنوات الرياضية واهمها قنوات أون تي في.

ينافس نادي الزمالك بقوة حاليا في الدوري المصري الممتاز حيث يحتل المركز الثاني بعد النادي الاهلي المصري وذلك بعد أن خاض منافسات ثمانية مباريات لم ينهزم منها سوى في مباراة واحدة فيما تمكن من تحقيق الفوز في ست مباريات وكان التعادل هو النتيجة الحاسمة لمباراة واحدة ليتوقف رصيد الفريق بذلك عند تسعة عشر نقطة محتلا المركز الثاني في ترتيب أندية جدول الدوري المصري الممتاز بعد نادي الاهلي متساويا معه في عدد النقاط وإن كان يتفوق عليه بفارق الأهداف.

اما فريق انبي فقد خاض سبعة مباريات حتى الان في الدوري المصري الممتاز واكتفى بتحقيق الفوز في مباراتين من المباريات السبع التي خاضها حتى الآن فيما انهزم ايضا في مباراتين وكان التعادل هو النتيجة الحاسمة لثلاث مباريات ليتوقف رصيد الفريق بذلك عند تسع نقاط محتلا المركز الحادي عشر في منتصف ترتيب اندية الدوري المصري الممتاز بعيدا عن منافسات الكبار على الصدارة والحصول على بطاقة التأهل القاري وكذلك بعيدا عن صراعات الصغار علي الهروب من المناطق المظلمة المهددة بالهبوط.