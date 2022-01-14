تراند اليوم : مباراة السنغال مباشر .. السنغال وغينيا مباشر HD السنغال وغينيا بث مباشر مباراة السنغال اليوم بث مباشر HD

يحاول المنتخب السنغالي أن يتفوق علي حساب المنتخب الغيني من أجل تحقيق ثلاث نقاط جديده له في هذه المجموعة، والنجاح في التأهل بشكل رسمي إلي الدور الثاني من هذه البطولة، فهل ينجح بالتفوق علي حساب منتخب عنيد مثل المنتخب الغيني الذي يملك عناصر قوية، أم سيكون هناك نتيجة سلبية، خاصه بعد الأداء الباهت الذي ظهر به في مواجهة منتخب زيمبابوي.

السنغال نجح في الإنتصار علي حساب منتخب زيمبابوي في المواجهة الماضية ، وذلك بهدف دون رد عن طريق اللاعب ساديو ماني في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء عن طريق ركلة جزاء إحتسبها الحكم بعد العودة للفار، وبالتالي لدي الفريق أفضلية كبيرة خاصة أنه ظهر بشكل ضعيف للغاية.

منتخب غينيا من جانبه يحاول تحقيق نتيجة إيجابية ثمينة في مشواره علي حساب أقوي منتخبات هذه المجموعة وهو المنتخب السنغالي، فهل ينجح بتحقيق العلامة الكاملة وثلاث نقاط جديده في مشواره من أجل الصعود للدور الثاني بأمان، أم سيكون لديه نقطة علي أقل تقدير من هذه المواجهة، خاصه بعد إنتصاره الأول الصعب علي حساب منتخب مالاوي بهدف دون رد.

تشكيلة السنغال المتوقعة ضد غينيا

تشكيلة السنغال المتوقعة ضد غينيا في الجولة الثانية من دور المجموعات من المتوقع ان يخوض المنتخب اليوم المباراة بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي ألفريد جوميز ، وفي خط الدفاع فوديه بالو توريه - بونا سار - عبدو ديالو - بابي أبو سيسيه ، وفي خط الوسط إدريسا جانا جاي - شيخو كوياتي ، وفي خط الوسط الهجومي ساديو ماني - بولاي ديا - كيتا بالدي دياو ، وفي خط الهجوم حبيبو محمدو ديالو.

تشكيلة غينيا المتوقعة ضد السنغال

تشكيلة غينيا المتوقعة ضد السنغال في كاس الامم الافريقية من المتوقع ان يلعب الفريق المباراة الثانية اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي موسى كامارا ، وفي خط الدفاع ايسياجا سيلا - سيدو سو - محمد كامارا - ابراهيما سيسي ، وفي خط الوسط مامادو كين - أمادو دياوارا -إبراهيما كونتي ، وفي خط الوسط الهجومي نابي كيتا ، وفي خط الهجوم محمد بايو - خوسي كانتي.