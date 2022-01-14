تراند اليوم : بالصور.. أول عرض لأزياء المحجبات في أسبوع نيويورك للموضة

نيويورك / الخليج 365:

تمكنت مصممة أزياء مسلمة من وضع بصمتها الخاصة، بتقديم أول عرض في أسبوع نيويورك للموضة، مبرزة الحجاب في عدة أشكال.

أنيسة هاسيبوان هي أول إندونيسية تقيم عرضاً بشكل رسمي في هذه المناسبة.

وعرضت المصممة البالغة 30 عاماً، 38 قطعة ملابس بالإضافة إلى 10 عباءات، وأطلقت اسم "دي جاكارتا" على مجموعتها، التي اتسمت بالألوان الذهبية والفضية والوردية.

وقالت أنيسة إن هذا العرض كان أفضل لحظات حياتها.

ودخلت عالم التصميم كهواية، حيث كانت تبتكر ملابس للأصدقاء، وتقدمت في هذه المهنة عندما بدأت بحضور دورات في لندن السنة الماضية، وقدمت عرضها الأول في العاصمة البريطانية.

وفي تصريح لـ"جاكارتا بوست" قالت "الناس يعتقدون أحياناً أني قفزت مباشرة إلى أسبوع نيويورك للموضة، لكنها كانت عملية نمو، ورحلة طويلة، حيث قطعتها خطوة بخطوة".

أنيسة المتزوجة من رجل أعمال، افتتحت متجراً للملابس في كيمانغ جنوب جاكارتا، وعرضت تصاميمها في أسبوع جاكارتا للموضة، وفي إسطنبول، بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل".

انتهى