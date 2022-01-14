تراند اليوم : العاب فرايف friv جديدة/ العاب بنات ماريو السحاب ( العاب طبخ فرايف FRIV 250 )

العاب فرايف FRIV 250 هي العاب بنات فرايف jeux de friv وهى مجموعة شيقة جدا من ألعاب الفلاش friv التى قام بتطويرها مجموعة من المصممين في موقع ألعاب 250 وهى نفس فكرة ألعاب موقع فرايف الشهير والعاب بقهر المحبوب والمنتشر بين الكثير من مستعملي مواقع الألعاب. وهى تشمل مجموعة مختلفة من ألعاب الذكاء والأكشن والمغامرات وألعاب البنات المختلفه كألعاب قص الشعر والطبخ وغيرها وهى عباره عن 250 لعبة متنوعة تناسب مختلف الأعمار وقد إختارنا لكم لعبة توم وجيري لتكون لعبة اليوم التى تستمعوا بها وهى لعبة من فيلم الكارتون الشهير توم وجيري حيث المطاردة المستمرة بين القط والفأر ويمكنكم اللعب بشخصية الفأر أو القط. وفى حالة أن أعجبتكم اللعبه يمكنكم مشاركتها مع أصدقائكم عبر وسائل التواصل المختلفه ولا تنسوا اللعبة القادمة وهي العاب مكياج .

التحكم في اللعبة: التحكم يتم بالماوس أو بلوحة المفاتيح حسب نوع اللعبة وبخصوص اللعبة المعروضة حاليا فالتحكم فيها يكون بالماوس للحركة وبزر الماوس الأيسر لإلتقاط الأطباق في حالة إستعمال القط توم أو بزر الماسو الأيسر للقفز لأعلى في حالة إستخدام الفأر جيري.

إصدارات اللعبة: توجد العديد من إصدارات العاب 250 تشمل العاب اكشن والعاب حركة والعاب ولاد وبنات وجميع الإصدارات صالحة لأجهزة الحاسب الآلي المختلفة وتوجد إصدارات أخرى صالحة للهواتف الذكية.

الهدف من اللعبة: الهدف من لعبة اليوم من العاب 250 هو إلتقاط الأطباق فى حالة إستخدام الفأر توم أو إلتقاط الجبنة والهرب من القط في حالة إستخدام الفأر جيري.

ونقدم متابعينا الاعزاء في سلسلة العاب فرايف FRIV لعبة جديدة من العاب بنات وهي سيارات جاتا تم تصميمها على طريقة الأفلام البوليسية حيث المطاردة المستمره بين الشرطة والعصابات المسلحه و لعبة جاتا مثيرة جدا لمحبي أفلام الأكشن وهى عبارة عن رجل يتجول فى شوارع المدينة ليقوم بسرقة السيارات المختلفة لتبدأ بينه وبين الشرطة مطاردات مثيرة في العاب فرايف FRIV يجب على اللاعب خلالها أن يتجنب الوقوع فى المخالفات والتى تتمثل فى الإصطدام بالسيارات الأخرى أو قتل أحد الأشخاص كما أن اللعبه توفر لك العديد من الشفرات لكى تحصل على المزيد من الإثارة مثل شفرة الأسلحة المختلفة وشفرة المياه وشفرة الدبابة وهى لعبة خفيفة التحميل وبسيطة ومنتشرة على أجهزة الحاسوب المختلفه ولها شعبية كبيرة بين الكبار والصغار. أرجو أن تنال اللعبة رضاكم كما أرجو نشرها بين أصدقائكم من محبي الأكشن والإثاره على صفحات التواصل الإجتماعى والمنتديات المختلفة لتتشاركوا جميعا هذه المهمة المليئة بالمفاجئات.

حيث يمكنكم الحصول عل الموقع ولعب العاب فريف مباشرة على الانترنت عبر هذا الرابط من هنـــــا دون تحميل واي مشاكل وتمتع بلعب Friv انت واصدقائك جميعاً انها فعلا احلى تجربة تستطيع ان تخوضها في العاب فرايف .