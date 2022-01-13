تراند اليوم : مباراة ليفربول مباشر .. بث مباشر مباراة ليفربول HD ليفربول وارسنال بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال مباشر HD

بث مباشر مباراة ليفربول ليفربول وارسنال بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال مباشر مباراة ليفربول وأرسنال التي من المقرر أن تُلعب اليوم الخميس 2022-1-13 ضمن منافسة كأس الرابطة الانجليزيه لكرة القدم والقنوات الناقله للمباراه، وسنتناول من خلال هذه الأسطر تفاصيل المباراه والتشكيل المتوقع وسنعرض التفاصيل والكواليس التي حدثت قبل اللقاء.

مباراة ليفربول وارسنال في كأس الرابطة الانجليزيه

تُلعب مباراة ليفربول مع أرسنال، في ملعب أنفيلد عقر دار الريدز، والتي تقام ضمن مواجهات كأس الرابطة الانجليزيه لكرة القدم مساء اليوم الخميس، ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 42 نقطة حققها من الفوز في 12 لقاء والتعادل في 6 وتلقي الخساره في مواجهتين ويدخل الريدز لقاء الغد بمعنويات مرتفعه حيث يريد تحقيق الفوز والذهاب لأبعد مكان في البطوله ولما لا الفوز بها، بينما يحتل ارسنال المركز الرابع في الدوري الانجليزي برصيد 35 نقطه بعدما حقق الفوز في11 لقاء وتعادل في مواجهتين و خسر في7 مباريات، ويدخل أرسنال اللقاء بمعنويات سيئه بعدما خسر في المباراه الماضيه أمام نظيره نوتم فوريست بهدف مقابل لاشيء.

تشكيل فريق ليفربول المتوقع

في حراسة المرمى: كيليهر

في خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، جيمس ميلنر، أندرو روبرتسون، ماتيب

في خط الوسط: هندرسون، فابينيو، جونز

في خط الهجوم: تشامبرلين، روبيرتو فيرمينو، جوتا

التكشيل المتوقع لفريق أرسنال

في حراسة المرمى: لينو

في خط الدفاع: تيرني، جابريال، بن وايت، تاكاهيرو

في خط الوسط: أوديجارد، تشاكا

في خط الهجوم: ساكا، لاكازيت، مارتنيلي، سميث روي

القنوات الناقله لمباراة ليفربول وارسنال في كأس الرابطة الانجليزيه

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت القطريه عن حقوق إذاعة المباراه حيث أنها تمتلك حقوق بث جميع مبارايات كأس الرابطة الانجليزيه وجميع البطولات الأوروبيه حصرياً عبر شاشاتها وستكون القناه هي beIN Sports HD premium 1.

معلق مباراة ليفربول وارسنال في كأس الرابطة الانجليزيه

وعينت beIN Sports القطريه المعلق الجزائري المخضرم حفيظ الدراجي للتعليق على المباراه وهو أحد أهم وأقدم المعلقين في قنوات بي إن سبورت وأفضلهم في الوطن العربي.

توقيت انطلاق مباراة ليفربول وارسنال في كأس الرابطة الانجليزيه

وتنطلق المباراة مساء يوم الغد الخميس في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانيه عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات

مصر 9:45

السعوديه 10:45

الإمارات 11:45