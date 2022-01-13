تراند اليوم : بث مباشر ليفربول .. بث مباشر ليفربول وارسنال مشاهدة مباراة ليفربول مباشر HD ماتش ليفربول مباشر

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد ارسنال arsenal vs liverpool اليوم الخميس في كأس الرابطة الإنجليزية ، بعد ان كان المباراه مؤجله بسبب اصابه عدد من لاعبين ليفربول بفيروس كورونا يستعد اليوم فريق ليفربول وهو يريد الخروج من هذا الموسم بلقب علي الاقل لاستقبال علي ارضه مساء اليوم فريق ارسنال وذلك في مباراه الذهاب من منافسات الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية لهذا الموسم ، وسوف تلعب مباراه ليفربول و ارسنال الليله علي ارضيه ملعب آنفيلد وذلك في مواجهه سوف يسعي من خلاله كل فريق تحقيق نتيجه جيده قبل مواجهه الاياب بين الفريقين في هذا الدور ، وسوف تنطلاق المواجهه الليله في تمام الساعه العاشره الا ربع مساءا بتوقيت القاهره.

يلا شوت مباراة ليفربول وآرسنال

ليفربول هو الضيف في مواجهه اليوم وذلك لحساب مباريات الدور نصف النهائي من منافسات كأس الرابطة الإنجليزية لهذا الموسم ، فريق ليفربول قبل مواجهه اليوم كان قد نجح في التاهل للدور الرابع من كاس الاتحاد الانجليزيه وذلك بعد ان حقق الانتصار علي فريق شروزبوري الاحد الماضي في الدور الثالث ، ليفربول كان قد وصل هذا الدور بصعوبه وذلك بعد ان تاهل من الدور ربع النهائي مع حساب فريق ليستر سيتي بركلات الجزاء والتي انتهت بفوز ليفربول بنتيجه خمس اهداف مقابل اربع اهداف وذلك بعد تعادل الفريقين بثلاث اهداف لكل فريق.

مباراة آرسنال وليفربول يلا شوت

فيما فريق ارسنال فهو صاحب الارض في لقاء الليله وذلك لحساب لقاءات الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية لهذا الموسم ، فريق ارسنال علي عكس خصمه ليفربول فهو كان قد عبر الي هذا الدور بكل سهول وذلك عندما حقق الانتصار علي فريق سندرلاند في الدور ربع النهائي بخمس اهداف مقابل هدف ، فريق ارسنال قبل مواجهه الذهاب مع ليفربول في الدور نصف نهائي كاس الرابطه كان قد تلقي المفاجأة وخرج علي يد نوتينغهام من الدور الثالث من كاس الاتحاد الانجليزي وخسر ارسنال هذه المباراه بهدف وحيد دون رد.

تشكيلة ليفربول المتوقعة ضد آرسنال

تشكيلة ليفربول المتوقعة ضد آرسنال اليوم الخميس في نصف النهائي من كاس الرابطه من المتوقع ان تضم التشكيلة في حراسة المرمي أليسون بيكر ، وفي خط الدفاع ألكسندر أرنولد، فان دايك، ماتيب، أندي روبيرتسون ، وفي خط الوسط فابينيو، هندرسون، جونز، أوكسلايد تشامبرلين ، وفي خط الهجوم ديوجو جوتا، روبيرتو فيرمينيو.

تشكيلة آرسنال المتوقعة ضد ليفربول

تشكيلة آرسنال المتوقعة ضد ليفربول التي سوف يلعب بها اليوم في المباراة القوية المنتظره في كاس الرابطه الانجليزية من المتوقع ان تضم التشكيلة في حراسة المرمي رامسدايل ، وفي خط الدفاع تومايسو، بن وايت، جابرييل، تيرني ، وفي خط الوسط سميث رو، لوكونجا، مارتن أوديجارد ، وفي خط الهجوم ساكا، ألكسندر لاكازيت، مارتينيلي.