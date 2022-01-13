تراند اليوم : منتخب الكاميرون مباشر .. بث مباشر منتخب الكاميرون اليوم بث مباشر الكاميرون ضد إثيوبيا الان حصري

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كان المنتخب الكاميروني الأول لكرة القدم قد التقى في مباراة الافتتاح مع منتخب بوركينا فاسو الأول لكرة القدم في مباراة قوية ودرامية تمكن المنتخب الكاميروني فيها من تحقيق الفوز بالرغم من أنه استقبل هدف في مرماه في الدقيقة الرابعة والعشرين من عمر المباراة إلا أنه تمكن من التعادل بعد أن احتسب حكم المباراة ضربة ترجيح له قبل نهاية الشوط الأول يحرزها اللاعب الكاميروني فينسنت أبوبكر وقبل أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل احتسب حكم المباراة ضربة جزاء أخرى أحرزها نفس اللاعب لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الكاميروني بهدفين مقابل هدف محرزا أول ثلاث نقاط في البطولة.

أما المنتخب الاثيوبي الأول لكرة القدم فقد ذاق هزيمة مفاجئة في مباراته الاولي التي التقي فيها مع منتخب الرأس الأخضر حيث استطاع منتخب الرأس الأخضر أو كاب دي فيردي انتزاع الفوز بهدف مثير للجدل و للاقاويل تمكن به من حصد أول ثلاث نقاط ليخرج منتخب اثيوبيا من مباراته الاولى بلا أي نقاط ليحتل المركز الرابع في ترتيب المجموعة متساويا مع منتخب بوركينا فاسو حيث لا يمتلك كلا منهما أي نقاط الا ان المنتخب الاثيوبي يتراجع عنه بفارق الأهداف حيث لم يتمكن من احراز اي هدف حتى الآن.