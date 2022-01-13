تراند اليوم : مباشر منتخب الكاميرون .. مباراة الكاميرون بث مباشر مشاهدة مباراة الكاميرون اليوم بث مباشر

مباشر منتخب الكاميرون .. مباراة الكاميرون بث مباشر مشاهدة مباراة الكاميرون اليوم بث مباشر منتخب الكاميرون .. مباراة الكاميرون بث مباشر مشاهدة مباراة الكاميرون اليوم بث مباشر يستضيف ملعب استاد 974 مباراة لحساب دور المجموعات – الجولة الأولى من كأس العرب بين فريقي الامارات وسوريا في تمام الساعة 10:00 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وذلك بتاريخ 30-11-2021.

ويحل اليوم فريق الامارات خصماً أمام فريق سوريا في مقابلات كأس العرب ويستضيفه اليوم على ارضية ملعب استاد 974 ، ويخوض اليوم كلا الفريقين مقابلة صعبة وليس سهلة أمام كليهما ، ويستضيف فريق سوريا اليوم نظيره الامارات حيث يحل ضيفاً ثقيلاً اليوم ، ولن تكون المهمة سهلة على الفريقين اليوم .

اكتفى منتخب إثيوبيا بالرتبة الثالثة في دور المجموعات من تصفيات المونديال، وفشل بذلك في التأهل للدور الإقصائي الحاسم، في السياق ذاته تمكنت الكاميرون من تصدر مجموعتها ووصلت بالتالي للدور الفاصل في انتظار التعرف على خصمها المقبل، ولم تفلح إثيوبيا في تحقيق أي فوز خلال مباراتين أمام الكاميرون.

يواصل منتخب الكاميرون مباشر رحلته في كأس إفريقيا للأمم المنظمة على أرضه عندما يواجه منتخب إثيوبيا في العاصمة ياوندي ضمن ثاني مباريات المجموعة الأولى، وأعلن المدير الفني للمنتخب الأثيوبي عن التشكيلة الرسمية تيكليماريام شانكو، سليمان حميد، أتشكالاو تاميني، مينيوت ديبيبي، رمضان يوسف، ميسود محمد، أمانويل يوهانيس، سورافيل داجانتشيو، أمانويل جيبريمايكل، أبو بكر نصير، هوتيسا داوا.