تراند اليوم : بث مباشر الكاميرون .. ماتش الكاميرون بث مباشر لايف كورة بث مباشر يوتيوب الكاميرون ضد إثيوبيا

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مشاهدة مباراة الكاميرون وأثيوبيا بث مباشر cameroon vs ethiopia في كأس الأمم الأفريقية ، يستضيف منتخب الكاميرون مساء اليوم الخميس خصمه منتخب أثيوبيا لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كاس الامم الافريقية ، وسوف تبدا اليوم الخميس المباراة في تمام الساعة السادسه مساءا بتوقيت مصر ، والتي سوف تقاما اليوم على ارضي ملعب باول بيا ستاديوم مستقبل عليه الكاميرون المباراة.

حقق منتخب الكاميرون الانتصار في اول مباراة له ضمن منافسات المواجهة الاولي في الافتتاح من دور المجموعات من امام خصمه منتخب بوركينا فاسو والتي انتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في يداية الاسبوع الحالي ، وحاليا منتخب الكاميرون هو صاحب المركز الاول في صدارة المجموعة الاولي برصيد ثلاث نقاط ، وسوف يسعي اليوم منتخب الكاميرون في مواجهة الجولة الثانية ان يحقق الانتصار وحصد ثلاث نقاط جديده.

فيما على الجانب الاخر في مواجهة اليوم يدخل منتخب أثيوبيا المباراة ضيفا وهو صاحب المركز الرابع والاخيرة في المجموعة الاولي برصيد صفر نقاط بعد ان لعب المنتخب مواجهة الجولة الاولي وقد خسرها من امام خصمه منتخب الراس الاخضر والتي انتهت بنتيجة هدف وحيد بدون رد ، وسوف يلعب اليوم منتخب أثيوبيا مباراة صعبه وقوية عليه من جديد يامل ان يحقق فيها الانتصار الاول او الخروج بنتيجة اجابية.