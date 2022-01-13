تراند اليوم : بث مباشر إثيوبيا .. ماتش الكاميرون مباشر بث مباشر ماتش الكاميرون وإثيوبيا يلا شوت الكاميرون مباشرة

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مباراة الكاميرون بث مباشر cameroon vs ethiopia. يستضيف ملعب بول بيا مشاهدة مباراة الكاميرون واثيوبيا في الجولة الثانية من مجموعات كأس الأمم الأفريقية، تسعى الأسود غير المروضة لتزكية فوزها في المواجهة الأولى على بوركينا فاسو بينما يبحث منتخب إثيوبيا عن إنعاش آماله في التأهل بعيد هزيمته أمام الرأس الأخضر، ودشن منتخب إثيوبيا مشاركته في الكان بهزيمة متوقعة أمام كاب فيردي، وكان الإثيوبيون يمنون النفس بخطف ولو نقطة واحدة أمام المنافس من أجل الحفاظ على آمالهم خطف إحدي بطاقتي الصعود لكن المهمة باتت معقدة بحكم أنهم يواجهون الكاميرون وبوركينا فاسو وهما المرشحان لتصدر المجموعة، يلا شوت ماتش الكاميرون اليوم

البث المباشر مباراة الكاميرون كورة لايف ضد اثيوبيا، استهل منتخب الكاميرون مشواره في أمم افريقيا التي تلعب على أرضه بفوز صعب على بوركينا بهدفين لهدف، ونجح المدرب أنطونيو كونسيساو في اقتناص ثلاث نقاط مهمة بعد أن كان فريقه متأخر في النتيجة، ليقترب بشكل كبير من الصعود لربع نهائي البطولة، حيث بات في حاجة إلى نقطة واحدة حسابيا لضمان العبور بشكل رسمي في ظل تأهل أربع منتخبات محتلة للرتبة الثالثة إضافة للمتصدر والوصيف عن كل مجموعة، ويدخل منتخب الكاميرون بث مباشر مواجهة اليوم بتشكيل على النحو الآتي، حراسة المرمى: أندريه أونانا، الدفاع: كولينز فاي، ميشيل نجاديو نجادجي، جيروم أونجويني، نوهو تولو، مومي نجامليو، خط الوسط: زامبو أنجويسا، جويت أوم، مالونج كوندي، ثنائي الهجوم: فينسنت أبو بكر، توكو إكامبي.

قبل انطلاقة مباراة الكاميرون اليوم، يبدأ اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءاً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وتعرض قنوات بي ان سبورت النقل الحي لكافة مواجهات كأس الأمم الأفريقية 2022 بما فيهم الكاميرون واثيوبيا عبر قناة beIN Sports 1 Max بصوت المعلق علي محمد علي، ويتبقى لأبناء أديس أبابا فرصة التأهل للدور المقبل كأفضل الثوالث إن لم يتمكنوا من خلق المفاجأة على حساب البلد المنظم على الرغم من صعوبة تحقيق ذلك بسبب الفوارق الفنية الكبيرة.

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