تراند اليوم : ماتش الكاميرون بث مباشر .. مباراة اثيوبيا اليوم بث مباشر الكاميرون ضد إثيوبيا بث مباشر الكاميرون الان

ماتش الكاميرون بث مباشر .. مباراة اثيوبيا اليوم بث مباشر الكاميرون ضد إثيوبيا بث مباشر الكاميرون الان ماتش الكاميرون بث مباشر .. مباراة اثيوبيا اليوم بث مباشر الكاميرون ضد إثيوبيا بث مباشر الكاميرون الان ماتش الكاميرون بث مباشر .. مباراة اثيوبيا اليوم بث مباشر الكاميرون ضد إثيوبيا بث مباشر الكاميرون الان

انطلقت أحداث مباراة الكاميرون ونظيره إثيوبيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون التي تقام 9 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل.

وتذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2 Max.

وجاء التشكيل الرسمي للمنتخب الكاميروني كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: توهو تولو، مايكل نجاديو، كاستيليتو، فاي كولينز.

الوسط: كارل توكو إيكامبي، زامبو إنجيسا، مارتن هونجالا، مومي نجاماليو، إيريك تشوبو موتينج.

الهجوم: فينسنت أبو بكر.

بينما يدخل المنتخب الإثيوبي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيكليماريام شانكو

الدفاع: سليمان حميد، أتشكالاو تاميني، مينيوت ديبيبي - رمضان يوسف

الوسط: ميسود محمد، أمانويل يوهانيس، سورافيل داجانتشيو

الهجوم: أمانويل جيبريميكل، أبو بكر نصير، هوتيسا داوا