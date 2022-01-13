تراند اليوم : مباراة الكاميرون مباشر .. بث مباشر الكاميرون وأثيوبيا بث مباشر مباراة الكاميرون وأثيوبيا

مباراة الكاميرون مباشر .. بث مباشر الكاميرون وأثيوبيا بث مباشر مباراة الكاميرون وأثيوبيا مباراة الكاميرون مباشر .. بث مباشر الكاميرون وأثيوبيا بث مباشر مباراة الكاميرون وأثيوبيا مباراة الكاميرون مباشر .. بث مباشر الكاميرون وأثيوبيا بث مباشر مباراة الكاميرون وأثيوبيا مباراة الكاميرون ضد أثيوبيا cameroon vs ethiopia في كاس الامم الافريقيه اليوم الموافق 13 يناير ، بعدما حقق الانتصار في لقاء الافتتاح ونجح في تصدر المجموعه يستعد اليوم المنتخب الكاميروني وهو يبحث عن التاهل للدور التالي لمواجهه منتخب أثيوبيا الذي خسر لقاء الجوله الاولي مساء اليوم وذلك في بدايه مباريات الجوله الثانيه من دور المجموعات لمنافسات كاس الامم الافريقيه لهذا النسخه ، وعلي ارضيه ملعب باول بيا ستاديوم سوف تقام الليله مواجهه الكاميرون وأثيوبيا وذلك في مواجهه سوف يبحث من خلاله كل منتخب الخروج بنتيجه جيده لتعزيز مركزه في المجموعه ، وسوف تنطلاق المواجهه الليله في تمام الساعه السادسه مساءا بتوقيت القاهره والسابعه مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة الكاميرون وأثيوبيا

المنتخب الكاميروني يعتبر هو صاحب الارض في مواجهه الليله وذلك في بدايه الجوله الثانيه من دور المجموعات ، المنتخب الكاميروني كان قد نجح في لقاء الافتتاح من تحقيق الانتصار الاول له في المجموعه وذلك علي حساب نظيره المنتخب البوركيني الاحد الماضي وذلك بنتيجه هدفين مقابل هدف ، ويتصدر المنتخب الكاميروني المجموعه الاولي في المجموعات برصيد ثلاث نقاط وذلك بعد ان خاض لقاء الجوله الاولي وهو اليوم سوف يبحث عن تحقيق الانتصار الثاني له في المجموعه وحسم التاهل للدور التالي

فيما منتخب أثيوبيا فهو الطرف الثاني في لقاء الليله وذلك لحساب لقاءات الجوله الثانيه من دور المجموعات لنسخه الحاليا من كاس الامم الافريقيه ، المنتخب المنتخب الاثيوبي في بدايه مشوراه في البطوله كان قد خسر مباراته في الجوله الاولي من البطوله وذلك علي يد منتخب الراس الاخضر الاحد الماضي ايضا وذلك بنتيجه هدف وحيد مقابل لاشئ ، المنتخب الاثيوبي يدخل مواجهه اليوم وهو يحتل المركز الثالث ق=في المجموعه بدون نقاط وهو سوف يبحث الليله عن تحقيق نتيجه جيده من اجل البقاء في المنافسه علي التاهل.

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