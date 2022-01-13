تراند اليوم : مباراة الاسماعيلى وسموحة بث مباشر .. بث مباشر الاسماعيلي مشاهدة مباراة الاسماعيلي وسموحة مباشر

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يلتقي فريق الاسماعيلي في ثاني مواجهات المجموعه الثانيه و في بدايه مشوراه في النسخه الاولي من كاس الرابطه مع خصمه فريق سموحه مساء اليوم وذلك لحساب مباريات الجوله الاولي من منافسات دور المجموعات في النسخه الاولي من كاس الرابطه المصريه ، وسوف يستقبل ملعب الإسكندرية الليله مواجهه الاسماعيلي وسموحه وذلك في مواجهه يريد من خلاله كل فريق تحقيق نتيجه جيده في بدايه المشورا في البطوله ، وسوف تبدا الموافق 13 يناير مباراه الاسماعيلي و سموحه في تمام الساعه الخامسه مساءا بتوقيت القاهره والساعه السادسه مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة الإسماعيلي وسموحة

الاسماعيلي يدخل مباراه الليله علي الطرف الاول في بدايه مباريات الدرويش في النسخه الاولي من كاس الرابطه المصريه ، الاسماعيلي كان قد خسر مباراته الاخيره الذي لعبها قبل مواجهه اليوم والتي كانت ايضا علي يد خصمه سموحه في الدوري المصري وخسر الاسماعيلي هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدفين مقابل هدف وحيد ، فريق الاسماعيلي مع مدربه الأرجنتينى خوان براون سوف يبحث في لقاء اليوم عن تعوض هزيمه الدوري امام سموحه وتحقيق اول انتصار مع المدرب الأرجنتينى قبل العوده الي منافسات الدوري

علي الجانب الاخر فريق سموحه فهو يدخل مواجهه اليوم علي ارضه وذلك ضمن مواجهات الجوله الاولي من منافسات دور المجموعات لكاس الرابطه في النسخه الاولي ، سموحه يشارك في هذه البطوله ضمن فرق المجموعه الثانيه وهو الليله وهو يبحث هو الاخر عن تحقيق نتيجه جيده في بدايه مشوراه في البطوله وتكرار انتصار الدوري علي الاسماعيلي ، وكان سموحه قد حقق الانتصار علي الاسماعيلي في اخر مباراه لعبها والتي كانت في الدوري وانتهت هذه المباراه بفوز سموحه بهدفين مقابل هدف.

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