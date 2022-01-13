تراند اليوم : كيف تحمين بشرتك من حروق الصيف؟؟

وكالات مشرق نيوز

ينبغي علينا اتخاذ بعض التدابير الاحترازية لوقاية أنفسنا من الأضرار الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

لأن الإنسان عند تعرضه لأشعة الشمس يفضل استخدامه الكريمات الواقية منها، والابتعاد عن أشعة الشمس العمودية خلال فترات الذروة بالبحث عن مناطق الظل مثلاً، سيعرض نفسه حينئذٍ للعديد من المخاطر كالإصابة بحروق الشمس، بل يمكن أن يصل الأمر أحياناً إلى الإصابة بسرطان الجلد على المدى البعيد.



يقول طبيب أمراض الجلدية الألماني يوخائيم كريست أنه في بعض الأحيان يصل الأمر إلى تغير طبيعة خلايا معينة عند تعرضها للأشعة فوق البنفسجية لمدة طويلة. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تتحول الخلايا القرنية الموجودة بالجلد إلى تقرنات، تتفاقم في ما بعد مؤديةً إلى الإصابة بسرطان الجلد غير القتامي، بل ويُمكن أن تتحول الخلايا الصبغية المنتجة للميلانين إلى نوعية أكثر خطورة من سرطان الجلد، ألا وهي سرطان الجلد القتامي المعروف باسم الـ"ميلانوما".

ويضيف الخبير الألماني أن هناك العديد من الوسائل التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك، ألا وهي: تجنب التعرض لأشعة الشمس المتعامدة خلال فترة الظهيرة، والحرص على ارتداء ملابس تغطي منطقة الأذرع والسيقان وكذلك الرأس، إلى جانب استخدام مستحضرات الوقاية من الشمس.