تراند اليوم : إيطاليا: السجن للمصممين دولشي وغابانا للتحايل الضريبي

روما/ وكالات / مشرق نيوز

أصدرت إحدى المحاكم الإيطالية، الأربعاء، حكمها بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر بحق كل من المصمم دومينيكو دولشي وستيفانو غابانا مالكي العلامة التجارية الكبيرة "دولشي آند غابانا،" وذلك على خلفية تهم بالاحتيال الضريبي.

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وأصدرت المحكمة قرارها بعد أن فشل المصممان بدفع ما قيمته 40.4 مليون يورو (53.6 مليون دولار) كضريبة للحكومة الإيطالية.

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وقالت المدعية العامة بالقضية، لورا بيديو: "هذا الحكم ليس بسيطا كتأخر دفع فواتير لسيارة مثلا، هذا الحكم جاء بعد قضية حقيقة وخطيرة ومعقدة لجريمة احتيال ضريبي."

من جهته أكد محامي الدفاع، ماسيمو دينويا على أن الحكم سيتم استئنافه وتعهد بأن المصممان لن يسجنا أبدا.