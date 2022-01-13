تراند اليوم : يمنية تعود إلى أبيها السعودي بعد غياب 43 سنة

وكالات مشرق نيوز

صدم المواطن السعودي موسى المنقري من مدينة جدة بعودة ابنته "سالمة" بعد نحو " 45" عاماً من الفراق، حيث كان يعتقد أنها متوفاة طوال هذه السنوات، بعد أن أوهمته والدتها وطليقته اليمنية بذلك عقب ولادتها.

وفي تفاصيل القصة كما روتها سالمة "45" عاما، أنها ظلت تعتقد أنها ابنة زوج أمها اليمني حسن محمد مروعي، إلا أنه اعترف لها وهو على فراش الموت بأنه ليس والدها الحقيقي وأن والدها مواطن سعودي كان يعمل في بلدية جدة، وأخبرها اسمه وعنوانه، طالباً منها البحث عن والدها الحقيقي ليرتاح ضميره الذي ظل يؤنبه طوال "43" عاماً، وفقا لصحيفة الوطن السعودية. وتابعت سالمة، بأنها عقب انتهاء مراسم العزاء بدأت رحلة البحث عن والدها الحقيقي، وعندما وصلت الحي الذي يقيم فيه والدها اتجهت لمؤذن المسجد الذي أخبرها عن موعد نزوله للصلاة، مشيرة إلا أنها اتفقت مع أحد المقربين من والدها على اللقاء، مضيفة أنها عندما رأته لأول مرة أحست بالرهبة وتأكدت إنه والدها لأنها تحمل كثيراً من ملامحه. بدوره أكد الأب البالغ من العمر "86 عاماً، أنه بعد أن التقاها لم يساوره شك بأن "سالمة" ابنته، مشيراً إلى أنه كان يشك طوال هذا السنوات في حقيقة وفاتها، مؤكداً أنه لن يتنازل عنها وسيعمل على تأكيد أبوته لها عن طريق تحليل الجينات الوراثية “DNA”.