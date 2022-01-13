تراند اليوم : عاصي الحلاني يحيي سهرة ختام "Arab Idol"

عاصي الحلاني يحيي سهرة ختام "Arab Idol"

دبي، احمد المجايدة يُحيي فارس الغناء العربي عاصي الحلاني سهرة إعلان النتائج في ختام "Arab Idol" على MBC1 و"MBC مصر" مساء السبت، حيث يُسدَل الستار أخيراً على مسيرة حافلة قوامها 4 أشهر من المنافسات الفنية الطربية الشيّقة، ويجري تتويج الفائز باللقب.

وفي مساء الجمعة ، يشهد "برايم الأداء" تقديم المشتركين الثلاثة الذين بلغوا المرحلة الختامية: محمد عساف وفرح يوسف وأحمد جمال، عدداً من اللوحات الغنائية المتميزة، حيث سيغني كل منهم 3 أغنيات تنتمي إلى 3 ألوان طربية، يستعرضون خلالها للمرة الأخيرة المساحات المختلفة من خاماتهم وقدراتهم الصوتية، فضلاً عن تطوّر إمكاناتهم التقنية في الأداء من مختلف الجوانب الموسيقية.