تراند اليوم : بث مباشر الاهلي .. بث مباشر مباراة الاهلي والبنك الاهلي يلا شوت ماتش الاهلي والبنك الاهلي مباشر مشاهده مباره الاهلي اليوم ضد البنك الاهليHD

بث مباشر الاهلي .. بث مباشر مباراة الاهلي والبنك الاهلي يلا شوت ماتش الاهلي والبنك الاهلي مباشر مشاهده مباره الاهلي اليوم ضد البنك الاهليHD مشاهدة مباراة الأهلي والبنك الأهلي بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد السلام في تمام الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الممتاز، ظهر الأهلي بمستوى طيب للغاية وشكلت الصفقات الجديدة إضافة قوية في أداء الفريق وخاصة الثنائي لويس ميكيسوني وبيرسي تاو، وسيبحث المارد الأحمر في لقاء اليوم عن تحقيق الفوز الثاني على التوالي من أجل الحفاظ على القمة ومواصلة رحلة البحث عن اللقب عن جدارة واستحقاق، المارد الأحمر سيخوض لقاء اليوم بنفس التشيل الذي خاض به مباراة الإسماعيلي ولا سيما بعد الفوز المثير الذي حققه الفريق برباعية دون رد.

الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسماني حصل على دفعة معنوية كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية بعدما عاد النجم محمد ا

لشناوي للتدريبات الجماعية من جديد وبات جاهزا للمشاركة في المباريات، ألا ان الجهاز الفني لن يتعجل في الدفع باللاعب في لقاء اليوم خوفا من عودة الاصابة من جديد ولا سيما وأن الفريق مقبل على مواجهة قويةأمام الزمالك في الجولة القادمة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك الأهلي

في حراسة المرمى: على لطفي.

في خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج .

في خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، لويس ميكيسوني وبيرسي تاو.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي والقنوات الناقلة لها

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والبنك الأهلي في تمام الساعة السابعة بتوقيت غرينيتش، الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع مباراة الأهلي والبنك الأهلي عبر موقعنا وقنوات أون تايم سبورت.

وفي الجانب الأخر يسعى البنك الأهلي إلى تقديم أداء طيب أمام الأهلي واستغلال الفوز الأول الذي حققه الفريق أمام طلائع الجيش في الجولة الأولى من أجل استمرار النتائج الإيجابية وتفادي أول هزيمة له في البطولة، وسيخوض البنك الأهلي لقاء اليوم بنفس التشكيل الذي خاض به مواجهة الجيش الأخيرة وخاصة بعد حالة الانسجام والتفاهم الذي ظهر به الفريق سواء على الجانب الدفاعي والهجومي.

تشكيل البنك الأهلي المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: محمد دبش - اسحاق يعقوبو - أحمد ياسين - أسامة إبراهيم

خط الوسط: أحمد سعيد - محمد فتحي

خط الوسط الهجوم: موسي دياروا - محمد بسيوني - محمود سيد

خط الهجوم: فادي فريد

معلومات مباراة الأهلي والبنك الأهلي.

ما هو موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري؟

08:00 مساءاً بتوقيت مصر, 09:00 مساءاً بتوقيت السعودية, 07:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك الأهلي؟

أون تايم سبورت 1 - ON Time Sport 1.

ما هي البطولة التي تُلعب خلالها مباراة الأهلي والبنك الأهلي؟

الدوري المصري.

من هو معلق مباراة الأهلي والبنك الأهلي؟

أيمن الكاشف.