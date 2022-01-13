تراند اليوم : الاهلي بث مباشر .. مباراه الاهلي اليوم بث مباشر HD مشاهده مباره الاهلي اليوم ضد البنك الاهلي HD ماتش الاهلي بث مباشر مباراة الاهلي والبنك الأهلي بث مباشر

يخوض الأهلي ثاني مبارياته على أمل استعاده لقبه المفضل؛ الدوري المصري، عندما يواجه طلائع الجيش في الجولة الثانية من المسابقة.واستهل الأهلي مشواره في الدوري المصري 2021-2022 بتحقيق فوز عريض على الإسماعيلي بنتيجة 4-0، فيما فاز البنك الأهلي على طلائع الجيش بنتيجة 3-0.وتُقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي، في الجولة الثانية من الدوري المصري، مساء الأحد الموافق 31 أكتوبر/ تشرين الأول.

وتنطلق المباراة الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10 بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي، 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري تنقل مباريات الدوري المصري بشكل حصري عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية.وستقوم القناة بنقل مباراة الأهلي والبنك الأهلي على الهواء مباشرة، عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".ومن المُقرر أن يتولى بلال علام التعليق على مباراة الأهلي والبنك الأهلي، عبر قناة "أون تايم سبورتس 1"

مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه الاهلي ضد البنك الاهلي al ahly vs national bank اليوم الاحد في الدوري المصري الممتاز ، من اجل اظهار ان الفريق هو المرشح الاول لحصد اللقب في هذا الموسم عن فرق الدوري من المقرر ان سوف يستضيف فريق الاهلي مساء اليوم الموافق 31 اكتوبر علي ارضيه ملعبه نظيره الذي حقق الانتصار في مباراته الاولي فريق البنك الاهلي وذلك لحساب مباريات الاسبوع الثاني من منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم ، وسوف يستضيف ملعب السلام الليله هذه المواجهه وذلك في اطار مواجهه الذهاب بين الفريقين في هذا الموسم ، وسوف تبدا اليوم مباراه الاهلي و البنك الاهلي في تمام الساعه الثامنه مساءا بتوقيت القاهره والساعه التاسعه مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة الأهلي والبنك الاهلي

فريق الاهلي هو صاحب الارض في مواجهه الليله وذلك ضمن منافسات الاسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم ، فريق الاهلي كان قد نجح في تحقيق الانتصار الاول له في الموسم الجديد في الدوري المصري يوم الاربعاء الماضي وجاء هذا الانتصار علي فريق الاسماعيلي وانتهت المباراه بفوز الاهلي بنتيجه اربع اهداف مقابل لاشئ ويتصدرا الاهلي حاليا جدول ترتيب الدوري برصيد ثلاث نقاط ، وعلي ارضه اليوم سوف يبحث عن تحقيق الانتصار الثاني له في الدوري قبل مباراه القمه مع الزمالك في الجوله الثالثه.

موعد مباراة الأهلي والبنك الاهلي

فيما فريق البنك الاهلي فهو الضيف في لقاء الليله وذلك ضمن منافسات الجوله الثانيه من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم ، فريق البنك الاهلي هو الاخر كن قد نجح في مباراته الاولي في الدوري في هذا الموسم في تحقيق الانتصار الاول له وذلك عندما حقق الانتصار علي فريق طلائع الجيش الاثنين الماضي وانتهت المباراه بفوز البنك بنتيجه ثلاث اهداف مقابل لاشئ ، فريق البنك الاهلي سوف يسعي اليوم امام الاهلي الخروج بنتيجه جيده من اجل تعزيز مركزه في جدول الترتيب.