تراند اليوم : مسلسل الكنه الحلقه 2 مترجمة للعربية HD

في مسلسل الكنه الحلقه 2 تحلم أن تتزوج هارون كاراسو وتؤسس برفقته أسرة مثالية، بل الميراث الذي إنتظر واستمر لها من أبوها يحول جميع الأشياء! المجهود من من اصدار NTC Medya لقناة فوكس ومن كتابة هلال يلديز (كاتبة مسلسل الصبي) سيحكي عن ايزو التي تيتمت وهي ضئيلة وكبرت بلا حب ، تتبدل مع الدهر لشخصية شريرة ومنتقمة.

احداث المسلسل تقع فى منطقة موغلا في تركيا ، .ويعتبر من الاعمال الدرامية التركية الاجتماعية و الانسانية لانه يميل الي الشجن و الدراما في الاحداث . و لذلك يعتبر هذا العمل مختلف عن نوعية الاعمال الدرامية التركية التى يتم تقديمها في الفترة الاخيرة فهو عمل انسانى من الدرجة الاولي .

كما وتتمحور قصة و احداث مسلسل الكنة حول فتاة صغيرة و جميلة اسمها “إيزو “و هى فقدت امها و هى طفلة صغيرة و اصبحت يتيمة الام و تعيش ايزو مع والدها و الذى يجسده الفنان التركى القدير فكرت كوشكان . كما و عندما تكبر و تصبح شابة تعيش هذة الفتاة نفس مصير و حياة امها و المعاناة التى كانت تعيشها امها و القسوة من ابيها و تعذيبه لها فتقرر هذة الفتاة في فكرة الانتقام لوالدتها المتوفية كنوع من اخذ حقها لها في الدنيا . كذلك و تقرر الانتقام من كل من اذى امها و تسبب في وفاتها و تدور الاحداث في اطار درامى شيق ،. والعمل الفني من اخراج : فريد كايتان .و من تاليف :هلال يلدز و انتاج شركة NTC Media .

ابطال مسلسل الكنة

– فكرت كوشكان .

– سيفدا ارغينجي .

– بيريهان سافاس .

-إسماعيل إيجي شاشماز .

– منير كان سيندوروك .

– صدف آفجه .

– فرات دوجرولوغلو .

– تشاغلا شيمشك .

– سنان أرسلان .

– بيلينسو جيليلي .

– ماكيت كوبر .

– توبراك ساغلام .

الفنانة سيفدا إرجينشي بطلة مسلسل الكنة

سيفدا إرجينشي هى ممثلة تركية ولدت في عام 1993 بمدينة اسطنبول – تركيا ينتمى والدها من ماردين و أمها مهاجرة مقدونية ،.كما بدأت الفنانة التركية سيفدا إرجينشي حياتها المهنية بالتمثيل منذ ان كانت عمرها 15 عام عندما شاركت وقتها في مسرحية بعنوان Paki ve Sevgi Çiçekleri و عندما اصبحت شابة اخذت دروس بالتمثيل في فن المسرح .

إسماعيل إيجي ساسمز

بالاضافة هو ممثل تركى شهير ولد عام 1993 في منطقة مانيسا والده اسمه يسار شاشماز و اسم والدته هو الكنور شاشماز و هو شقيق الفنان التركى آتيش شاشماز ، حصل علي المرحلة الثانوية من المدرسة الثانوية المهنية الأناضولية و الصناعية بوليناس و بدأ الفنان إسماعيل إيجي ساسمز مشواره الفنى منذ عام 2012 و كانت بدايته الفنية من خلال المسرح عندما شارك في مسرح غرفة طوارئ بعنوان “مسابقة مسرح مدرسة ثانوية مانيسا” .

كذلك انتقل بعدها للعيش في مدينة اسطنبول بحثا عن فرصة عمل اكبر بالتمثيل و لكنه في عام 2013 قام بتقديم برنامج شهير بعنوان Günesi Beklerken و ظل لمدة عام و نصف و حقق البرنامج نجاح كبير و بعدها عمل كموديل بالاعلانات التجارية الشهيرة ثم التحق بعدها الفنان إسماعيل إيجي ساسمز بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس لتدريس دورات التمثيل و تنمية مهاراته في اللغة الانجليزية .

مواعيد عرض مسلسل الكنة و القناة العارضة له

في الختام سيتم عرض مسلسل كل يوم اثنين بالتركي ومترجم يوم الثلاثاء . عبر قناة FOX التركية .