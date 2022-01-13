تراند اليوم : مسلسل الهيبة الجزء الخامس الحلقة ١١ HD الهيبة جبل الحلقة ١١ الحادية عشر HD الهيبة جزء 5 حلقة 11 كاملة

نقدم لكم في لفتة درامية مليئة بالأكشن والإثارة مسلسل الهيبة الجزء الخامس الحلقة ١١ والتي تواصل سرد أحداث تهريب السلاح والاثار عبر سد الهيبة الذي يديره المهندس وديع، وتتصاعد الأحداث في الهيبة جبل الحلقة 11 الحادية عشر عقب موافقة شاهين على التعاون مع وديع بمجال التهريب لاسيما وأنه سيطلب منه تخفيف المراقبة من قبل رجال الهيبة جبل على مقر السد والأشخاص الذي يدخلون ويخرجون.

وبث موقع شاهد نت اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساءاً لمشتركيه مسلسل الهيبة الجزء 5 الحلقة 11 حيث شهدت مواصلة سارة مسئولة الأمم المتحدة جمع المعلومات عن جبل وكيفية حدوث عمليات التهريب للأثار والسلاح بين حدود لبنان وسوريا.

جبل الذي أعجب بسارة عقب توصية أمه له بضرورة الزواج وانجاب الأطفال حفاظاً على سلالة العائلة وحمل اسم والده أبو سلطان، لكنه يصدم فيما بعد بأنه جاسوسة لجهات أجنبية وأشخاص من تل أصفر هدفهم معرفة تفاصيل عمليات التهريب التي تجري عبر الحدود والتي يقع على عاتق جبل السماح بها أو منعها.

ويتربع مسلسل الهيبة الموسم الخامس على عرش المسلسلات الأعلى مشاهدة في لبنان وسوريا، ويجمع ما بين الإثارة والأكشن وإطلاق النار والحب والرومانسية والثأر والنزاعات العشائرية والطائفية في لبنان وسوريا

مسلسل الهيبة الجزء الخامس الحلقة 11

ويشكل هذا العرض الذي قدمه المهندس وديع لشاهين بداية انكشاف وجود عمليات تهريب للأثار والسلاح عبر شاحنات سد الهيبة المائي.

أما على صعيد علي فيزداد توتره مع شاهين الذي يرفض علاقته أخته مع علي ويفرض شاهين المزيد من القيود عليها لاسيما على صعيد خروجها من المنزل.

سارة تواصل مخططها لجمع كافة المعلومات عن جبل حول عمله بالتهريب لكنه يبدأ بالميل لها قبل أن يكشف حقيقتها بأنها جاسوسة.

الهيبة جبل الحلقة ١١

وتعرض الهيبة جبل الحلقة 11 على منصة شاهد في تمام الساعة السادسة مساءاً يوم الأحد 31-10-2021 وننقلها لكم بموقعنا الخليج 365 الساعة 6:10 دقائق كاملة، فيما تعرض على قنوات أخرى مثل أم بي سي وإم تي في.