تراند اليوم :  بث مباشر ساحل العاج ..  بث مباشر ساحل العاج وغينيا HD  بث مباشر مباراة ساحل العاج وغينيا الإستوائية HD

بث مباشر مباراة ساحل العاج وغينيا الإستوائية equatorial guinea vs ivory coast في كاس الامم الافريقيه اليوم الاربعاء ، حيث من المقرر اليوم ان يلتقي المنتخب الإيفواري في بدايه مشوراه في النسخه الحاليه من كاس الامم بمواجهه المنتخب العاد الي الكان منتخب غينيا الإستوائية مساء اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الاول من دور المجموعات لكاس الامم الافريقيه 2021 ، وسوف تقام مباراه ساحل العاج و غينيا الإستوائية الليله علي ارضيه ملعب جابوما في مدينه دوالا الكاميرونيه الذي سوف يستضيف مباريات المجموعه الخامسه ، وسوف تبدا اليوم الموافق 12 يناير مباراه ساحل العاج و غينيا الإستوائية في تمام الساعه التاسعه مساءا بتوقيت القاهره والعاشره مساءا بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة ساحل العاج وغينيا الإستوائية

منتخب ساحل العاج يدخل علي الطرف الاول في لقاء الليله وذلك لحساب لقاءات الجوله الاولي من منافسات دور المجموعات لكاس الامم الافريقيه ، المنتخب الإيفواري كان قد نجح في التاهل لهذا النسخه من الكان بعد ان تصدر مجموعته في التصفيات برصيد 13 نقطه وذلك بعد ان تمكن من تحقيق الانتصار في اربع مباريات وتعادل وخسر المنتخب مباراه واحده في التصفيات ، الليله المنتخب الإيفواري سوف يدخل المباراه الاولي له في الكان وهو يبحث عن تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط من اجل المنافسه علي صدرا المجموعه.

مباراة غينيا الإستوائية وساحل العاج يلا شوت

بينما منتخب غينيا الإستوائية فهوالطرف الثاني في مواجهه الليله وذلك لحساب مواجهات الاولي من دور المجموعات لكاس الامم الافريقيه ، منتخب غينيا الإستوائية بعد الغياب عن النسخه الماضيه من الكان كان قد نجح في الصعود لهذا النسخه بعد ان احتل المركز الثاني في مجموعته في التصفيات برصيد 9 نقاط وذلك بعد ان حقق الانتصار في ثلاث مباريات وخسر ايضا المنتخب ثلاث مباريات ، منتخب غينيا الإستوائية هو الاخر سوف يبحث في مباراته الاولي في الكان عن الخروج بنتيجه جيده من اجل المنافسه علي التاهل.