تراند اليوم : بث مباشر برشلونة وريال مدريد .. مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر HD كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر مباراة برشلونة ريال مدريد بث مباشر

بث مباشر برشلونة وريال مدريد مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر HD كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر مباراة برشلونة ريال مدريد بث مباشر وتُلعب مباراة برشلونه مع ريال، في ملعب درة الملاعب في الاستاد الدولي الملك فهد في العاصمه السعوديه الرياض، والتي تقام ضمن مواجهات السوبر الأسباني لكرة القدم مساء اليوم الاربعاء، ويحتل برشلونه المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 32 نقطة حققها من الفوز في 8 لقائات والتعادل في 8 وتلقي الخساره في 4 مواجهات ويدخل البرسا لقاء اليوم بمعنويات مرتفعه حيث يريد تحقيق الإنتصارات وعودة الثقه للفريق بالرغم من انه في المباراه السابقه أمام غرناطة تعادل بهدف مقابل هدف، بينما تحتل ريال مدريد المركز الاول في الدوري الاسباني برصيد 49 نقطه بعدما حقق الفوز في 15 لقاء وتعادل في 4 مواجهات و خسر في مباراتين فقط، ويدخل ريال مدريد اللقاء بمعنويات جيده بعدما فاز في المباراه الماضيه أمام نظيره فالنسيا بأربعة أهداف مقابل هدف.

التشكيل المتوقع لفريق برشلونة أمام ريال مدريد

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

في خط الدفاع: جيرارد بيكيه، إيريك جارسيا، جوردي ألبا، داني الفيش

في خط الوسط: فرينكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس،

جافي

في خط الهجوم: عثمان ديمبلي، ممفيس ديباي، أنسو فاتي.

التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد امام برشلونه

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في خط الدفاع: دافيد الابا، داني كارفخال، ايدير ميليتاو، مارسيلو

في خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو

في خط الهجوم: ايدين هازارد، كريم بنزيما، فينسوس جونيور.

القنوات الناقله لمباراة برشلونة وريال مدريد

أعلنت قناة SSC 1 HD السعوديه عن حقوق إذاعة المباراه حيث أنها تمتلك حقوق بث السوبر الاسباني.

تردد قناه SSC 1 HD السعوديه

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معلق مباراة برشلونة وريال مدريد في السوبر الاسباني

وعينت SSC 1 السعوديه المعلق السعودي المخضرم فهد العتيبي للتعليق على المباراه وهو أحد أهم وأقدم المعلقين وأفضلهم في الوطن العربي.

توقيت انطلاق مباراة ريال مدريد وبرشلونه في السوبر الاسباني

وتنطلق المباراة يوم الاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، الجزائر،تونس، التاسعه مساءً بتوقيت مصر، السودان، ليبيا العاشره مساءً بتوقيت السعودية، سوريا، فلسطين، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، سلطنة عمان

المغرب، الجزائر، تونس 8:00

مصر، السودان، ليبيا 9:00

السعوديه، سوريا، فلسطين 10:00

الإمارات، سلطنة عمان 11:00