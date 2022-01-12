تراند اليوم : بث مباشر برشلونة وريال مدريد .. مباراة ريال مدريد مباشر بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد مشاهدة مباراة الكلاسيكو اليوم بث مباشر ( بث مباشر برشلونة )

ينتظر عشاق كورة القدم موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني، حيث أنها تكون مباراة في غاية المتعة والتشويق الكروي لامتلاك الفريقين أفضل لاعبي العالم، وينتظر العالم هذه المباريات لأنها لا تخلو من المتعة، وتستضيف المملكة العربية السعودية الليله مباراة الكلاسيكو الاسباني بين فريق برشلونة وفريق ريال مدريد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني، والتي تنطلق اليوم الموافق 12 يناير 2022، في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتلعب مباراة الليلة في العاصمة الرياض علي ملعب الملك فهد الدولي.

القنوات المجانيه الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد

وقد أعلنت شبكة القنوات السعودية SSC عن حقوق نقلها لمباراة الليله المقامة في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، بين فريقي برشلونة وريال مدريد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني، ومن المعروف أن شبكة ssc تقوم بتغطية أي حدث رياضي يتم داخل المملكة العربية السعودية وقد أسندت مهمة التعليق علي المباراة الي المعلق “عبدالله الحربي” علي قناة ssc6 hd، بينما يعلق المعلق “فهد العتيبي” علي قناة ssc5.

تردد قناة الرياضية السعودية عبر القمر الصناعي عرب سات ssc

القمر الصناعي : عرب سات.

التردد : 12418.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

تصحيح الخطأ : 4/3.

تردد قناة الرياضية السعودية عبر القمر الصناعي نايل سات ssc