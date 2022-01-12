تراند اليوم : بث مباشر ريال مدريد .. برشلونة مباشر HD ريال مدريد مباشر HD يلا شوت بث مباشر ريال مدريد برشلونة وريال مدريد مباشر برشلونه وريال مدريد بث مباشر

برشلونة وريال مدريد مباشر ريال مدريد مباشر يلا شوت بث مباشر ريال مدريد برشلونه وريال مدريد بث مباشر ويتطلع برشلونة إلى التعويض عن موسمه المتعثر في جميع الجبهات محليا وأوروبيا عندما يواجه غريمه التاريخي ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسبانية.

ويدخل الفريق الكاتالوني إلى المواجهة مدركا تفوق ريال مدريد الواضح عليه هذا الموسم، إذ يحتل المركز السادس في ترتيب "الليغا" بفارق 17 نقطة عن غريمه المتصدر، مع مباراة أقل للبرشا.

ويستهدف برشلونة إيقاف سلسلة انتصارات غريمه الريال في مواجهات الكلاسيكو التي بلغت 4 على التوالي.

كما أن فريق المدرب تشافي هرنانديز ودع مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات للمرة الأولى منذ نحو عشرين عاما، وبالتالي سيصب تركيزه على تفادي الخروج خالي الوفاض من مسابقة جديدة.

وكانت المواجهة الأخيرة بين الغريمين والأولى منذ رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جرمان الفرنسي، انتهت بفوز النادي الملكي 2-1 على ملعب "الكامب نو" في أكتوبر الماضي.

ومنذ العام 2010، تواجه الفريقان 40 مرة، ففاز برشلونة 16 مرة مقابل 14 للريال، إضافة الى عشرة تعادلات.

وتوج برشلونة بلقب كأس السوبر 13 مرة (رقم قياسي) آخرها عام 2018، مقابل 11 للفريق الملكي.

ويعتبر ريال مدريد الأوفر حظا للفوز بمواجهة الغد، في المسابقة التي تقام للمرة الثانية في السعودية بعد نسخة العام 2019 التي فاز بها الريال على حساب جاره أتلتيكو بركلات الترجيح، على أن تستمر السعودية في استضافة المسابقة حتى عام 2029.

يذكر أن الفائز من ريال مدريد وبرشلونة سيتنافس على رفع كأس السوبر مع الفائز من نصف النهائي الآخر، الذي سيجمع بين أتلتيك بيلباو وأتلتيكو مدريد بعد غد الخميس.

برشلونة Vs ريال مدريد.

البطولة : كأس السوبر الأسباني (نصف نهائي).

القنوات الناقلة : SSC HD 5 | مشفرة .

الملعب : استاد الملك فهد الدولي .

المعلقين : فهد العتيبي + عبدالله الحربي .

موعد المباراة يلا شوت :

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:00 مساءاً بتوقيت العراق .

9:00 مساءاً بتوقيت السودان .

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:00 مساءاً بتوقيت تونس .

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

7:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:00 مساءاً بتوقيت قطر.

7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .