تراند اليوم : مباراة ريال مدريد مباشر .. بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة HD بث مباشر برشلونة وريال مديد اليوم مباشر HD

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر barcelona vs real madrid في كأس السوبر الأسباني ، يستضيف مساء اليوم الاربعاء نادي برشلونة خصمه فريق ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو ضمن منافسات نصف النهائي من بطولة كاس السوبر الاسباني في المباراة التي سوف تقام اليوم على ارضية ملعب الملك فهد الدولي الذى يستضيف المباراة والتي سوف تبدا في تمام الساعة التاسعه مساءا بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت السعودية.

تقام اليوم مواجهة نصف النهائي والذى سوف يكون برشلونة فيها هو الفريق المستضيف في البطولة التي تقام في دولة السعودية ، وسوف يسعي اليوم برشلونة في مباراة الكلاسيكو ان يحقق الانصار ضمن نصف النهائي من البطولة ، وسوف تكون مواجهة اليوم قوية وصعبه امام البرسا ، واخر مباراة لعبها برشلونة قبل مواجهة اليوم كانت من امام خصمه فريق غرناطة والتي تعادل فيها بهدف لمثله في الدوري الاسباني.

بينما فريق ريال مدريد سوف يلعب اليوم الكلاسيكو من اجل الانتصار في المواجهة اليوم هو الاخر من امام برشلونة ، واخر مباراة لعبها نادي ريال مدريد قبل مواجهة اليوم كانت من امام خصمه فريق فالنسيا والتي حقق فيها ريال مدريد الانتصار باربع اهداف مقابل هدف على ملعبه ، واليوم سوف يلعب في السعودية مباراة نصف النهائي من اجل الفوز على برشلونة وحصد بطاقة التاهل للدور القادم من كاس السوبر.