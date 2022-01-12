تراند اليوم : بث مباشر موريتانيا .. مباراة موريتانيا اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة موريتانيا اليوم مباشر

مشاهدة مباراة موريتانيا وغامبيا بث مباشر mauritania vs gambia في كأس الأمم الأفريقية ، يستضيف مساء اليوم الاربعاء منتخب ليمبي ستاديوم مباراة الجولة الاولي من دور المجموعات والتي سوف يستقبل فيها اليوم منتخب موريتانيا المباراة من امام خصمه منتخب غامبيا والتي سوف تبدا اليوم في تمام الساعة السادسه مساءا بتوقيت مصر ، وسوف تنقل المباراة على بي ان ماكس الاولي.

يلعب اليوم منتخب موريتانيا المباراة الاولي له في دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة السادسه والاخيرة من بطولة كاس الامم الافريقية ، وسوف يسعي اليوم منتخب موريتانيا ان يحقق الانتصار الاول له في البطولة من منافسات دور المجموعات من امام خصمه منتخب غامبيا ، واخر مباراة لعبها منتخب موريتانيا قبل مواجهة اليوم كانت من امام خصمه منتخب الجابون والتي انتهت بهدف لمثله.

فيما على الجانب الاخر في مواجهة اليوم يدخل منتخب غامبيا المباراة ضيفا ضمن الجولة الاولي له ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة امم افريقيا ، وسوف يسعي اليوم منتخب غامبيا هو الاخر في اللقاء ان يحقق الانتصار الاول له وحصد الثلاث نقاط الاولي ، واخر مباراة لعبها منتخب غامبيا قبل مواجهة اليوم كانت من امام خصمه منتخب نيوزيلندا والتي خسر فيها خارج ملعبه بهدفين بدون رد.