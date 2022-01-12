تراند اليوم : بث مباشر موريتانيا .. بث مباشر موريتانيا وغامبيا mauritania vs gambia بث مباشر منتخب موريتانيا وغامبيا HD

بث مباشر مباراة موريتانيا وغامبيا mauritania vs gambia اليوم الاربعاء في كاس الامم الافريقيه ، حيث من المقرر اليوم ان يبدا منتخب موريتانيا الذي يشارك لنسخه الثانيه في كاس الامم علي التوالي مشوراه في هذه النسخه بمواجهه منتخب غامبيا مساء اليوم وذلك لحساب مباريات الجوله الاولي من منافسات دور المجموعات لكاس الامم الافريقيه 2021 ، وسوف تلعب الليله مباراه موريتانيا وغامبيا علي ارضيه ملعب ليمبي ستاديوم وذلك في ختام مباريات المجموعه الاخيره ، وسوف تبدا اليوم الموافق 12 يناير مباراه موريتانيا وغامبيا في تمام الساعه السادسه مساءا بتوقيت القاهره والساعه السابعه مساءا بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة موريتانيا وغامبيا

منتخب موريتانيا يدخل مباراه الليله علي الطرف الاول وذلك في بدايه مشوراه منتخب موريتانيا في هذه النسخه من كاس الامم الافريقيه ، منتخب موريتانيا كان قد نجح في التاهل لنسخه الثانيه علي التوالي من كاس الامم بعد ان احتل المركز الثاني في مجموعته في تصفسيات البطوله وذلك برصيد 9 نقاط جمعهم منتخب موريتانيا بعد ان تمكن من تحقيق الانتصار في مبارتان وتعادل في ثلاث مباريات وخسر المنتخب مباراه واحده في التصفيات ، منتخب موريتانيا سوف يخوض مباراته الاولي في الكان وهو يريد تحقيق نتيجه جيده من اجل المنافسه علي مركز مؤهل للدور التالي.

مباراة غامبيا وموريتانيا يلا شوت

بينما علي الجانب الاخر منتخب غامبيا فهو الطرف الثاني في لقاء الليله وذلك في ختام لقاءات الجوله الاولي من كاس الامم الافريقيه ، منتخب غامبيا هو الاخر كان قد ضمن التاهل لهذه النسخه من كاس الامم بعد ان تصدر مجموعته في التصفيات برصيد 10 نقاط وذلك بعد ان تمكن من تحقيق الانتصار في ثلاث مباريات وتعادل في مباراه واحده وخسر المنتخب مبارتان في التصفيات ، منتخب غامبيا هو الاخر الليله سوف يبحث في مباراته الاولي في المجموعه عن تحقيق نتيجه جيده والمنافسه الي الوصول الي الدور التالي من البطوله.

تشكيلة موريتانيا المتوقعة ضد غامبيا

تشكيلة موريتانيا المتوقعة ضد غامبيا مساء اليوم الاربعاء من المتوقع ان يبدا المنتخب المباراة بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي أبوبكر ديوب ، وفي خط الدفاع علي عبيد - الحسن حويبب - عبدول با -سليمان كاراموكو ، وفي خط الوسط عبد الحي محمود - محمد ديلاحي يالي - ألميك موسى نداي ، وفي خط الهجوم آداما با - عمر كمارا - سليمان دوكارا.

تشكيلة غامبيا المتوقعة ضد موريتانيا

تشكيلة غامبيا المتوقعة ضد موريتانيا في الجولة الاولي من دور المجموعات من المتوقع ان يبدا المباراة بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي بوبكر جاي ، وفي خط الدفاع جيمس جوميز - عمر كولي - نواه سونكو ساندبيرج ، وفي خط الوسط سيدي يانكو - إبريما دار - بوي - إيبو أدامز - يوسوفا بوب - إيبو توراي ، وفي خط الهجوم مامادو سيزاي - موسى بارو.