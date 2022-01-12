تراند اليوم : تونس مالي مباشر .. مباراة تونس مباشر تونس ومالي مباشر مشاهدة مباراة تونس اليوم بث مباشر يلا شوت مباراة تونس بث مباشر الآن

مشاهدة مباراة تونس ومالي يلا شوت، يفتتح تونس مشواره في بطولة الامم الافريقية في نسختها الجارية، بمواجهة لن تكون سهلة علي الاطلاق من جانب حسابتها الفنية امام منتخب مالي العنيد، بحثا عن تحقيق الذي تتمناه الجماهير التونسية، وهو تحقيق الانتصار واقتناص الثلاث نقاط الهامة من المباراة، من اجل اعتلاء صدارة المجموعة بشكل مبكر، وتقليل الضغط من علي اللاعبين في المواجهات المتبقية، الامر الذي يجعلك دائما في افضلية، في حالة تحقيق النجاحات في بداية الامر، وتكون بشرة خير.

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بث مباشر تونس يدخل نسور قرطاج مباراة مالي وهو عينه علي مباراة مصر الذي لعبت امس امام نيجيريا، ومواجهة الجزائر امام سيراليون الذي انتهت بالتعادل السلبي بين المنتخبين، حيث ظن المنتخب الجزائري انه يتمتع بافضلية كبيرة وتعتبر المواجهة محسومة بالنسبة له، لكن حدث عكس ذالك، علي نفس الحال المنتخب المصري الذي لم يقدم اي شيئ يذكر في المباراة، المواجهتين الذي بالتأكيد تحدث عنهم مدرب تونس مع لاعبيه، محذرا ابنائه من التهاون او التقليل من منتخب مالي، مطالبا فرض الاحترام الكامل للمنافس والعمل علي الانتصار فقط.

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تونس ومالي بث مباشر تعتبر اولي مباريات تونس اليوم وذالك بعد اخر مباراة شارك فيها جمعته امام محاربي الصحراء، في نهائي بطولة كأس العرب، الذي خسر فيها نسور قرطاج بهدفين مقابل لا شيئ، وخرج من البطولة العربية كوصيف، وذالك بعدما قدم اداء مثالي في البطولة ونجح في اقصاء منتخبات كبري في البطولة علي سبيل المثال مصر في الدور النصف النهائي والفوز عليها بهدف نظيف، والصعود من مجموعة صعبة، لكن قدم لاعبي المنتخب التونسي اداء جيد، ويعتبر مؤشر نبني عليه منتخب جديد، حيث شارك اللاعبين المحليين فقط في الكأس.

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لن يفوز تونس علي مالي ابدأ في تاريخ مواجهات المنتخبين، حيث يعتبر لقاء اليوم هو لقاء خاص لابناء تونس للاخذ بالثأر من المنتخب، الذي كانت اخر مواجهة لعبت بينهم كانت سنة 1994، البطولة الذي كانت تنظم في ارض تونس، وكان اللقاء الافتتاحي للبطولة لحسن الحظ مثل لقاء اليوم، وفاز المنتخب المالي بهدفين مقابل لا شيئ، بعدما قدموا عرض فني متميز في مباراة لن تنساها التاريخ، وسيعمل علي تكرار ما فعله في هذه النسخة في النسخة الجارية.