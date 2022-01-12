تراند اليوم : مباراة تونس مباشر .. بث مباشر تونس ومالي HD مشاهدة مباراة تونس ومالي مباشر تونس ومالي بث مباشر

مباراة تونس مباشر بث مباشر تونس ومالي مشاهدة مباراة تونس ومالي مباشر تونس ومالي بث مباشر ويخوض المنتخب التونسي لقاء ناري في قمة مواجهات المجموعة السادسة أمام المنتخب المالي، والتي سيحتضنها ملعب "ليمبي" في الكاميرون. ويلتقي المنتخبان اليوم الأربعاء بتاريخ 12 يناير 2022. والتي ستنطلق صافرة بدايتها بحلول الساعة 2:00 مساءا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر. أي في تمام الساعة 3:00 مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية والسودان وليبيا. لكن في تمام الساعة 4:00 مساءا بتوقيت قطر والمملكة العربية السعودية.

تشكيلة تونس اليوم ضد مالي

ومن المتوقع وبنسبة كبيرة أن يدخل المدرب "منذر الكبير" المباراة أمام منتخب مالي معتمدا على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.

رباعي الدفاع: علي معلول، مونتصر طالبي، ديلان برون، محمد دراجير.

وسط الميدان: حنعبل مجبري، إلياس شكيري، أنيس بن سليماني.

خط الهجوم: يوسف المساكني، وهبي الخزري، نعيم سليتي.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي اليوم

وستكون المباراة منقولة بشكل حصري ومباشر من خلال قناتي "beIN Sports MAX 1,2 HD". لأن مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية هي المالكة حصريا لكافة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022 بالكاميرون.

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المنتخب التونسي يدخل علي الطرف الاول في مواجهه اليوم وذلك في اليوم الاخيره من مواجهات الجوله الاولي من منافسات الكان 2021 ، المنتخب التونسي كان قد تاهل بسهوله من مجموعته في التصفيات لهذا النسخه من الكان وذلك بعد ان تصدر المجموعه العاشره برصيد 16 نقطه وذلك بعد ان تمكن من تحقيق الانتصار في 5 مباريات وتعادل المنتخب في مباراه واحده في التصفيات ، المنتخب التونسي اليوم سوف مباراته الاولي في الكان وهو يريد تحقيق نتيجه جيده امام خصمه عنيد المنتخب المالي من اجل المنافسه علي صدرا المجموعه.

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وعلي الجانب الاخر منتخب مالي فهو الطرف الثاني في لقاء اليوم وذلك ضمن لقاءات الجوله الاولي من منافسات دور المجموعات لكاس الامم الافريقيه ، المنتخب المالي هو الاخر لم يواجهه اي صعوبه في التواجد في هذه النسخه من الكاس الامم حيث تمكن من تصدر مجموعته في التصفيات برصيد 13 نقطه وذلك بعد ان حقق الانتصار في اربع مباريات وتعادل وخسر مباراه واحده في التصفيات ، المنتخب المالي في بدايه مشوراه في الكان سوف يبحث عن تحقيق نتيجه جيده امام منتخب بحجم المنتخب التونسي المرشح للفوز بهذه النسخه.