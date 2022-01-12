تراند اليوم : بث مباشر تونس .. تونس ومالي بث مباشر مباراة تونس ومالي مباشر tunisia-vs-mali مباراة تونس اليوم بث مباشر قناة النبأ الليبية بث مباشر

بث مباشر مباراة تونس ومالي tunisia vs mali اليوم الاربعاء في كاس الامم الافريقيه ، من المقرر اليوم ان يبدا المنتخب التونسي مشوراه في افتتاح مباريات مجموعته في النسخه الحاليه من الكان بمواجهه قويه مع المنتخب المالي اليوم الموافق 12 يناير وذلك لحساب مباريات الجوله الاولي من منافسات دور المجموعات لكاس الامم الافريقيه 2021 ، وسوف يستضيف ملعب ليمبي ستاديوم مواجهه المنتخب التونسي وخصمه المالي اليوم في بدايه مباريات المجموعه الاخيره من دور المجموعات ، وسوف تبدا اليوم مباراه تونس ومالي في تمام الساعه الثالثه مساءا بتوقيت القاهره والساعه الرابعه مساءا بتوقيت السعوديه علي الخليج 365.

يلا شوت مباراة تونس ومالي

المنتخب التونسي يدخل علي الطرف الاول في مواجهه اليوم وذلك في اليوم الاخيره من مواجهات الجوله الاولي من منافسات الكان 2021 ، المنتخب التونسي كان قد تاهل بسهوله من مجموعته في التصفيات لهذا النسخه من الكان وذلك بعد ان تصدر المجموعه العاشره برصيد 16 نقطه وذلك بعد ان تمكن من تحقيق الانتصار في 5 مباريات وتعادل المنتخب في مباراه واحده في التصفيات ، المنتخب التونسي اليوم سوف مباراته الاولي في الكان وهو يريد تحقيق نتيجه جيده امام خصمه عنيد المنتخب المالي من اجل المنافسه علي صدرا المجموعه.

مباراة مالي وتونس يلا شوت

وعلي الجانب الاخر منتخب مالي فهو الطرف الثاني في لقاء اليوم وذلك ضمن لقاءات الجوله الاولي من منافسات دور المجموعات لكاس الامم الافريقيه ، المنتخب المالي هو الاخر لم يواجهه اي صعوبه في التواجد في هذه النسخه من الكاس الامم حيث تمكن من تصدر مجموعته في التصفيات برصيد 13 نقطه وذلك بعد ان حقق الانتصار في اربع مباريات وتعادل وخسر مباراه واحده في التصفيات ، المنتخب المالي في بدايه مشوراه في الكان سوف يبحث عن تحقيق نتيجه جيده امام منتخب بحجم المنتخب التونسي المرشح للفوز بهذه النسخه.

تشكيلة تونس المتوقعة ضد مالي

تشكيلة تونس المتوقعة ضد مالي في الجولة الاولي من دور المجموعات من المتوقع ان يبدا منتخب تونس بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي فاروق بن مصطفى ، وفي خط الدفاع علي معلول – ديلان برون – منتصر الطالبي - محمد دراجر ، وفي خط الوسط إلياس السخيري - عيسى العيدوني - حنبعل المجبري ، وفي خط الهجوم سيف الدين الخاوي - وهبي الخزري – نعيم السليتي.

تشكيلة مالي المتوقعة ضد تونس

تشكيلة مالي المتوقعة ضد تونس في كاس امم افريقيا مساء اليوم الاربعاء من المتوقع ان يبدا بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي إبراهيما مونكورو ، وفي خط الدفاع شارل تراوري - أبو بكر كيكي كوياتي - فالاي ساكو - هماري تراوري ، وفي خط الوسط إيف بيسوما - محمد كمارا ، وفي خط الوسط الهجومي موسى جنيبو - أمادو حيدرة - آداما تراوري ، وفي خط الهجوم إبراهيما كوني.