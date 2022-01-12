تراند اليوم : نتائج الطلاب الكويت .. نتائج الطلاب وزارة التربية الكويت HD نتايج الطلبه 2022

أكد موقع طالب وموقع المربع الالكتروني نشر كافة نتائج الطلاب وزارة التربية الكويت برقم الجلوس ورقم التسجيل رسميا لجميع طلاب الصف الثاني عشر، ومن المتوقع أن تعلن وزارة التربية والتعليم الكويتية خلال ساعات لجميع طلاب الكويت الثانوية العامة والمتوسط على موقع طالب التابع لوزارة التربية والتعليم الكويتية.

فقد أعلنت وزارة التربية الكويتية، أنها انتهت من أعمال الكنترول ورصد الدرجات لطلاب المرحلة الثانوية، على أن يتم إعلان نتيجة الامتحانات طبقا لرزنامة وزارة التربية للصف الثاني عشر خلال ساعات.

أسرة موقعنا تتمني لكم النجاح والتوفيق والمزيد من التقدم، وننوه عليكم أنه في حالة عدم الوصول إلى نتائج طلاب الكويت عبر الرابط المرفق أعلاه، فإنه يمكنكم ترك الرقم المدني أو رقم جلوس الطالب وسوف نسعى على جلب النتائج لكم في القريب العاجل بإذن الله، حرصاً منا على أن ننال ثقتكم.