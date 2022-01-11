تراند اليوم : مباشر ماتش السودان .. ماتش السودان ضد غينيا بيساو بث مباشر مشاهدة ماتش السودان ضد غينيا بيساو مباشر

مباشر ماتش السودان .. ماتش السودان ضد غينيا بيساو بث مباشر مشاهدة ماتش السودان ضد غينيا بيساو مباشر مباشر ماتش السودان .. ماتش السودان ضد غينيا بيساو بث مباشر مشاهدة ماتش السودان ضد غينيا بيساو مباشر مشاهدة مباراة السودان ضد غينيا بيساو sudan vs guinea bissau في كاس الامم الافريقيه اليوم الموافق 11 يناير ، حيث من المقرر اليوم ان يبدا المنتخب السوداني الذي عاد الي منافسات الكان بعد اخر مشاركه في نسخه 2012 مشوراه في هذه النسخه بمواجهه منتخب غينيا بيساو مساء اليوم وذلك لحساب مباريات الجوله الاولي من منافسات دور المجموعات لكاس الامم الافريقيه 2021 ، وسوف تلعب مباراه السودان و غينيا بيساو الليله علي ارضيه ملعب رومدي أدجيا ملعب مباريات المجموعه الرابعه في دور المجموعات ، وسوف تبدا اليوم الثلاثاء مباراه السودان و غينيا بيساو في تمام الساعه التاسعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه العاشره مساءا بتوقيت السعوديه

المنتخب السوداني يدخل مواجهه الليله علي الطرف الاول وذلك في بدايه مشوراه في النسخه الحاليه من كاس الامم الافريقيه ، المنتخب السوداني كان قد عاد الي منافسات الكان بعد اخر مشاركه بعد ان نجح في احتل المركز الثاني في مجموعته في التصفيات وذلك بعد ان جمع 12 نقطه من 6 مباريات لعبهم في التصفيات حيث حقق المنتخب الانتصار في اربع مباريات وخسر المنتخب مبارتان ، المنتخب السوداني الليله سوف يبحث عن تحقيق نتيجه جيده في مباراته الاولي في البطوله من اجل المنافسه علي التواجد في الدور القادم من البطوله.

علي الجانب الاخر منتخب غينيا بيساو فهو الطرف الثاني في لقاء الليله وذلك لحساب لقاءات الجوله الاول من منافسات دور المجموعات لكاس الامم في هذه النسخه ، منتخب غينيا بيساو هو لم يغيب عن اخر نسختين من الكان وكان قد صعد الي هذه النسخه بعد ان احتل المركز الثاني في مجموعته في التصفيات خلف السنغال برصيد 9 نقاط وذلك بعد ان خاض 6 مباريات في التصفيات ومن خلالهم كان منتخب غينيا بيساو قد حقق الانتصار في ثلاث مباريات وخسر ايضا ثلاث مباريات في التصفيات ، منتخب غينيا بيساو هو الاخر الليله يدخل المواجهه وهو يريد تحقيق نتيجه جيده وعدم الخساره من اجل المنافسه علي مركز موهل الي الدور التالي من الكان.