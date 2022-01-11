تراند اليوم : سرطان الكبد والأعراض التي يجب الانتباه إليها !

وكالات/ الخليج 365

أفادت دراسات وأبحاث علمية بأن سرطان الكبد يعد أكثر شيوعا عند الرجال فوق سن الستين. وعلى الرغم من ذلك، مثله مثل العديد من السرطانات الأخرى، يمكن أن يصيب أي شخص في أي عمر أو خلفية.

وتختلف علامات وأعراض سرطان الكبد من شخص لآخر، لكن لدى جمعية السرطان الأمريكية قائمة من 10 أعراض محتملة.

وقبل سرد الأعراض، من المهم ملاحظة أن مجرد ظهور علامة أو أكثر لا يعني أنك مصاب بسرطان الكبد. واثنان من هذه الأعراض يتعلقان بألم تحت ضلوعك. الأول يتعلق بالكبد والثاني بالطحال.

ويُعد تضخم الكبد والشعور بالامتلاء في جانبك الأيمن وتضخم الطحال والشعور بالامتلاء في جانبك الأيسر علامات على الإصابة بسرطان الكبد.

الأعراض الأخرى لسرطان الكبد هي:

• فقدان الوزن بشكل لا إرادي.

• فقدان الشهية.

• الشعور بالامتلاء الشديد بعد تناول وجبة صغيرة.

• الغثيان أو القيء.

• ألم في البطن أو ألم بالقرب من كتفك الأيمن.

• تورم أو تراكم السوائل في البطن.

• الحكة.

• اليرقان (اصفرار الجلد والعينين).

وتضيف جمعية السرطان الأمريكية أن الأعراض الأخرى تشمل "الحمى وتضخم الأوردة على البطن التي يمكن رؤيتها من خلال الجلد والكدمات أو النزيف غير الطبيعي".

وكما هو الحال مع أنواع السرطان الأخرى، هناك عوامل خطر يمكن أن تحدد مدى احتمالية إصابتك بسرطان الكبد.

وتقول NHS أنه من المرجح أن تصاب بسرطان الكبد الأولي إذا كان عمرك يزيد عن 60 عاما، على الرغم من أنه أكثر شيوعا بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 85 عاما.

وإذا كنت تعاني من حالات طبية مثل التهاب الكبد وتليفه وحصى المرارة والسكري وطفيلي في الكبد وفيروس نقص المناعة البشرية، فستزيد مخاطر إصابتك.

وتزداد مخاطرك إذا كان أحد أشقائك أو والديك مصابا بسرطان الكبد الأولي. ومن الممكن أيضا الإصابة بسرطان الكبد الثانوي. ويحدث هذا بسبب انتشار خلايا من سرطان آخر من جزء من جسمك إلى الكبد.

وهناك طرق أخرى لتقليل فرص الإصابة بسرطان الكبد الأولي. ويتضمن ذلك فقدان الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن وارتداء ملابس وأقنعة واقية إذا كنت تعمل في دور تتعرض فيه لمواد كيميائية خطيرة.

وعلاوة على ذلك، فإن الإقلاع عن الكحول أو الإقلاع عن التدخين سيقلل أيضا من مخاطر إصابتك.

المصدر: إكسبريس