تراند اليوم : بث مباشر مصر .. بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا ماتش منتخب مصر ونيجيريا مباشر ماتش مصر اليوم مباشر مباراة منتخب مصر بث مباشر

البث المباشر لمباراة مصر ضد نيجيريا ماتش nigeria vs egypt ينتظر عشاق كرة القدم الافريقية لقاء قوي ومثير ومن نوع خاص عندما يلتقي كلا من المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم مع المنتخب المصري الأول لكرة القدم في المباراة التي من المقرر أن تنطلق صافرتها في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة في إطار منافسات دور المجموعات من كأس الامم الافريقية المقامة حاليا في الكاميرون ويمكن متابعة المباراة مباشرة وحصريا علي قناة بي ان سبورت ماكس مصحوبة بالتعليق الصوتي من المعلق الرياضي المصري أحمد الطيب.

كان كلا من المنتخبين قد تمكن من التأهل الى المرحلة الاقصائية والمنافسة الحاسمة في تصفيات كأس العالم في القارة الافريقية المؤهلة الى مونديال ٢٠٢٢ والتي ستقام العام الحالي في قطر حيث تمكن المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم من تصدر الترتيب في مجموعته بعد أن خاض منافسات ست مباريات دون أن ينهزم منها سوى في مباراة واحدة فيما تمكن من تحقيق الفوز في اربعة مباريات وكان التعادل هو النتيجة الحاسمة لمباراة واحدة ويتصدر ترتيب المجموعة برصيد ثلاثة عشر نقطة.

أما المنتخب المصري الذي نافس مع كلا من منتخبات انجولا والجابون وليبيا فقد استطاع اجتياز ستة مباريات من المباريات التي خاضها في دور المجموعات دون أن ينهزم في أي منها حيث استطاع تحقيق الفوز في أربعة مباريات من المباريات الست التي خاضها في دور المجموعات وكان التعادل هو النتيجة الحاسمة لمباراتين ويتصدر ترتيب مجموعته برصيد أربعة عشر نقطة وبفارق سبع نقاط عن أقرب منافسيه حيث حل كلا من منتخبي الجابون وليبيا في المركزين الثاني والثالث برصيد سبع نقاط لكلا منهما.