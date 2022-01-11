تراند اليوم : ماتش السودان وغينيا بيساو مباشر .. مباشر مباراة السودان وغينيا بيساو مشاهدة ماتش السودان وغينيا بيساو بث مباشر

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ومن المنتظر أن تنطلق مباراة السودان وغينيا بيساو في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، وسوف تذاع عبر قناة BeIN SPORT MAX 1.

منتخب السودان يشارك في النسخة التاسعة لكأس أمم إفريقيا، كانت آخر مشاركة في عام 2012، والتي أقيمت في الجابون وغينيا الاستوائية، وسبق له أن أحرز لقب البطولة عام 1970، كما أحرز الوصافة مرتين عامي 1959 و1963.

فى الجهة الأخرى، يشارك منتخب غينيا بيساو الملقب بالثعالب، في البطولة الإفريقية للمرة الثالثة في تاريخه، حيث شهدت نسخة 2017 بالجابون ظهوره الأول بين المنتخبات الإفريقية، كما غادر دور المجموعات في آخر نسخة لكأس الأمم الإفريقية بمصر عام 2019.