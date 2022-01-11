تراند اليوم : بث مباشر مباراة الهلال .. الهلال والطائي بث مباشر مباراة الهلال والطائي مباشر مباراة الهلال والطائي بث مباشر

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد الطائي al tai vs al hilal في منافسات دوري المحترفين السعودي لهذا الموسم ، بعدما حقق لقب السوبر السعودي الخميس الماضي يستعد اليوم فريق الهلال لخوض اول مباراه له في النصف الثاني من الدوري خارج ارضه اليوم وذلك عندما يحل ضيفا ثقيلا علي فريق الطائي اليوم الموافق 11 يناير وذلك لحساب مباريات الاسبوع السادس عشر من منافسات دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين لهذا الموسم ، وسوق تقام اليوم مباراه الهلال والطائي علي ارضيه ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد وذلك في مواجهه الاياب بين الفريقين في هذا الموسم ، وسوف تنطلاق المباراه اليوم في تمام الساعه الثالثه الا تلت مساءا بتوقيت القاهره والساعه الرابعه الا تلت بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة الهلال والطائي

الهلال هو الضيف في مواجهه اليوم وذلك ضمن مواجهات النصف الثاني من دوري المحترفين السعودي لهذا الموسم ، فريق الهلال قبل مواجهه اليوم كان قد حقق لقب مهم للفريق السعودي في هذا الموسم وذلك بعد النتائج الاخيره في الدوري وحقق الهلال هذه اللقب علي حساب الفيصلي العنيد بركلات الجزاء التي انتهت بفوز الهلال باربع اهداف مقابل ثلاث وذلك بعد ان تعادل الافريقين في القوت الاصلي للمباراه بهدف مقابل هدف ، الهلال حاليا يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري في هذا الموسم وذلك برصيد 24 نقطه جمعهم الهلال بعد ان خاض 14 مباراه في النصف الاول ومن خلالهم حقق الهلال الانتصار في 6 مباريات كما تعادل في 6 مباريات وخسر الهلال مبارتان.

مباراة الطائي والهلال يلا شوت

وعلي الجانب الاخر فريق الطائي فهو صاحب الارض في مباراه اليوم وذلك لحساب مباريات الاسبوع السادس عشر من الدوري السعودي للمحترفين لهذا الموسم ، فريق الطائي قبل مواجهه اليوم هو صاحب المركز الثامن في جدول الترتيب وذلك برصيد 19 نقطه جمعهم الطائي بعد ان خاض 15 مباراه الي الان في هذا الموسم ومن خلالهك كان الفريق قد حقق الانتصار في 6 مباريات وتعادل في مباراه واحده وخسر الطائي 8 مباريات قبل مواجهه الهلال ، فريق الطائي اخر مباراه لعبها في الدوري كانت مع فريق الحزم وقد حقق الطائي الانتصار في هذه المباراه بهدف مقابل لاشئ.

تشكيلة الهلال المتوقعة ضد الطائي

تشكيلة الهلال المتوقعة ضد الطائي مساء اليوم الاربعاء في الجولة السادسه عشر من الموسم الحالي للدوري من المتوقع ان يلعب الفريق بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي عبد الله المعيوف ، وفي خط الدفاع ناصر الدوسري - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك ، وفي خط الوسط لوسيانو فييتو - عبد الله عطيف - جوستافو كوييار - أندريه كارييو ، وفي خط الهجوم بافيتمبي جوميس - موسى ماريجا.

تشكيلة الطائي المتوقعة ضد الهلال

تشكيلة الطائي المتوقعة ضد الهلال لحساب النصف الثاني من الدوي السعودي للمحترفين من المتوقع ان يلعب الفريق على ملعبه بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي مارتين لوكوف ، وفي خط الدفاع حسن الجبيري - لوساو - مارسيلو - عبد العزيز مجرشي ، وفي خط الوسط عبد العزيز الحرابي - جوميس كليمون ، وفي خط الوسط الهجومي فهد الجهني - نوليدج موسونا - محمد حرزان ، وفي خط الهجوم محمد الثاني.