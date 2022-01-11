تراند اليوم : مباراة الجزائر مباشر .. مباراة الجزائر اليوم مباشر الآن مشاهدة مباراة الجزائر وسيراليون بث مباشر مباراة الجزائر اليوم بث مباشر الأرضية

مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه الجزائر ضد سيراليون algeria vs sierra leone اليوم الثلاثاء في كاس الامم الافريقيه ، يستهل المنتخب الجزائري ورجال جمال بلماضى الذي قدموا اداء رائع في النسخه الاخيره من الكان واستحقوا الحصول علي هذه النسخه رحله الدفاع عن لقبه في هذه النسخه بمواجهه منتخب سيراليون اليوم وذلك لحساب مباريات الجوله الاولي من منافسات دور المجموعات لكاس الامم الافريقيه 2021 ، وسوف تلعب مباراه الجزائر و سيراليون اليوم علي ارضيه ملعب جابوما في مدينه دوالا الكاميرونيه ، وسوف تبدا اليوم الموافق 11 يناير مباراه الجزائر و سيراليون في تمام الساعه الثالثه مساءا بتوقيت القاهره والساعه الرابعه مساءا بتوقيت السعوديه.

ماكس رياضه مباراة الجزائر وسيراليون

المنتخب الجزائري حامل اللقب في نسخه 2019 يدخل مواجهه اليوم علي الطرف الاول وذلك ضمن مواجهات الاولي من منافسات دور المجموعات لهذا النسخه 2021 ، المنتخب الجزائري خلال تسفيات هذه النسخه كان قد ضمن التاهل بكل سهوله حيث تصدر المجموعه الثامنه في التصفيات برصيد 14 نقطه وذلك بعد ان حقق الانتصار في اربع مباريات وتعادل في مبارتان ولم يخسر المنتخب الجزائري اي مباراه واحده خلال التصفيات ، اليوم رجال جمال بلماضى الذي حققوا لقب نسخه 2019 سوف يدخلون مباراه الاولي الاول وهم يبحثون عن تحقيق انتصار سهل في بدايه المشورا نحو المحافظ علي اللقب.

مباراة سيراليون والجزائر ماكس رياضه

وعلي الجانب الاخر منتخب سيراليون فهو الطرف الثاني في لقاء اليوم وذلك ضمن لقاءات الجوله الاولي من منافسات دور المجموعات لهذه النسخه من كاس الامم ، منتخب سيراليون كان ضمن المشاركه الثالثه له في الكان بعد ان احتل المركز الثاني في مجموعته في التصفيات وذلك بعد ان جمع 7 نقاط حيث ان المنتخب قد حقق الانتصار في مباراه واحده وتعادل في اربع مباريات وخسر المنتخب مباراه واحده في التصفيات ، منتخب سيراليون هو الاخر سوف يخوض مباراته الاولي امام حامل اللقب وهو يبحث عن تحقيق نتيجه جيده في بدايه مشوراه في المجموعه وعدم تلقي الخساره في مباراته الاولي.