تراند اليوم : باريس سان جيرمان مباشرة .. بث مباشر باريس سان جيرمان ضد انجيه HD ماتش باريس سان جيرمان وانجيه مباشر

باريس سان جيرمان مباشر مشاهدة بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ضد انجيه يلا شوت yalla shoot بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد أنجيه paris sg vs angers في الدوري الفرنسي اليوم الجمعه الموافق 15 اكتوبر ، في مباراه سوف يلعبها وهو ناقص من معظم الاعبين الدوليين بسبب التصفيات المؤهله لكاس العالم من المقرر اليوم ان يستضيف فريق باريس سان جيرمان علي ارضيه ملعبه نظيره فريق أنجيه وذلك لحساب مباريات الجوله العاشره من منافسات الذهاب للموسم الحالي من الدوري الفرنسي ، وسوف تلعب مباراه باريس سان جيرمان و أنجيه اليوم علي ارضيه ملعب بارك دي برانس معقل فريق العاصمه باريس سان جيرمان والذي سوف يستقبل نظيره أنجيه وذلك في اطار مواجهه الذهاب بين الفريقين ، وسوف تبدا اليوم مباراه باريس سان جيرمان و أنجيه في تمام الساعه التاسعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه العاشره مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة باريس سان جيرمان وأنجيه

فريق باريس سان جيرمان هو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله العاشره من عمر الدوري الفرنسي للموسم الحالي ، فريق باريس سان جيرمان في الدوري حاليا متصدر جدول الترتيب وذلك برصيد 24 نقطه جمعهم فريق باريس سان جيرمان بعد ان لعب 9 مباريات الي الان في مشوراه في الدوري في هذا الموسم وتمكن فريق من تحقيق الانتصار في اول 8 مباريات له في الدوري وخسر الفريق في مباراه واحده ، وكانت اخر مباراه لعبها فريق باريس سان جيرمان قبل التوقف الدولي كانت مع فريق رين وذلك ضمن مباريات الجوله التاسعه من الدوري الفرنسي وقد خسر فريق باريس سان جيرمان هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدفين مقابل لاشئ ، واليوم باريس سان جيرمان سوف يدخل المباراه وهو يريد تحقيق الانتصار العاشر له في الدوري.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأنجيه

وعلي الجانب الاخر فريق أنجيه فهو الضيف في مواجهه اليوم وذلك ضمن منافسات الدور الاول من عمر الدوري الفرنسي للموسم الحالي ، فريق أنجيه قبل مباراته مع باريس فهو حاليا هو صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي للموسم الحالي وذلك برصيد 16 نقطه جمعهم فريق أنجيه بعد ان خاض هو الاخر 9 مباريات الي الان في مشوراه في الدوري لهذا الموسم ومن خلال هذه المباريات كان فريق أنجيه قد حقق الانتصار في اربع مباريات وتعادل في اربع مباريات ايضا وخسر الفريق في مباراه واحده قبل مواجهه اليوم ، فريق أنجيه قبل التوقف الدولي كان قد حقق الانتصار في مباراته الاخيره في الدوري وكان فريق أنجيه التقي في هذه المباراه مع فريق ميتز وقد حقق فريق أنجيه الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه ثلا اهداف مقابل هدفين.