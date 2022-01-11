تراند اليوم : ليفربول مباشر .. بث مباشر مباراة ليفربول واتفورد مشاهدة مباراة ليفربول واتفورد بث مباشر HD مباراة ليفربول اليوم مباشر HD

تبث قناة بين سبورت بريميوم 1 في بث مباشر مباراة ليفربول واتفورد في الدوري الإنجليزي اليوم السبت 16-10-2021، وحصرياً عبر نافذة البث المباشر يمكنكم عشاق كرة القدم مشاهدة مباراة ليفربول واتفورد بث مباشر ويواجه المدرب الألماني يورجن كلوب، أزمة بغياب ستة لاعبين من الفريق الأول لمباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد واتفورد.

وتعرض ديوجو جوتا للإصابة وتم استبعاده من منتخب بلاده البرتغال لمباراة يوم الثلاثاء في تصفيات كأس العالم ضد لوكسمبورج. وانضم جوتا إلى تشكيلة البرتغال في فترة التوقف الدولي لكنه لم يتدرب مع زملائه بسبب شكوى عضلية مستمرة أدت إلى استبعاده من مباراة السبت أمام قطر.

وسيكون اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا الآن في سباق ليكون لائقًا لمباراة يوم السبت أمام واتفورد.ولا يزال ترينت ألكسندر أرنولد موضع شك بسبب الإصابة التي أبعدته عن مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي. وتياجو ألكانتارا لاعب آخر يسعى لإثبات لياقته البدنية بعد أن غاب عن أربع مباريات بسبب إصابة في ربلة الساق.وقد يكون ليفربول أيضًا بدون أليسون وفابينيو، اللذين من غير المرجح أن يعودا من البرازيل إلى ما بعد الساعات الأولى من صباح الجمعة.

المهاجم ديفوك أوريجي هناك شكوك حوله أيضًا، بينما لاعب خط الوسط هارفي إليوت البالغ من العمر 18 عامًا غائب لفترة طويلة بعد تعرضه لإصابة في الكاحل في الفوز 3-0 على ليدز يونايتد الشهر الماضي.وأشارت صحيفة "أكسبريس" البريطانية إلى أن عودة جوتا من البرتغال، ستسمح للطاقم الطبي في ليفربول بتقييم إصابته.ولكن إذا تم استبعاده من مباراة السبت، فستكون هذه ضربة كبيرة لخطط كلوب، حيث كان المهاجم في حالة جيدة.

لعب جوتا في جميع مباريات ليفربول السبع في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث بدأ جميع المباريات باستثناء واحدة وسجل ثلاثة أهداف.كما لعب في المباراتين الافتتاحيتين لدوري أبطال أوروبا ضد ميلان وبورتو، حيث حقق الريدز انتصارين من أول مباراتين في المجموعة.وارتبط نجم ولفرهامبتون السابق بشكل جيد مع محمد صلاح وساديو ماني في الهجوم، وبإصابته من المحتمل أن يكون فيرمينو هو الرجل الذي يستفيد من عدم جاهزيته، حيث بدأ المهاجم البرازيلي أساسيًا مرة واحدة فقط حتى الآن هذا الموسم مع ليفربول.

التشكيل المتوقع لليفربول

التشكيل | 4-3-3 ، أليسون بيكر ،أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك -جويل ماتيب - ألكساندر آرنولد ،نابي كيتا - جوردان هندرسون - كيرتس جونز ،ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.

التشكيل المتوقع لواتفورد

التشكيل | 4-2-3-1 بين فوستر -داني روز - فرانشيسكو سييرالتا - ويليام إيكونج - فرانشيسكو فار - موسى سيسوكو - يوراي كوتسكا -إيمانويل دينيس - جواو بيدرو - إسماعيلا سار -جوشوا كينج