تراند اليوم : الفرق بين الفيلر والبوتوكس أيهما أفضل ؟

هناك الكثير من يجهل في حالات التشخيص تركز على إجراءات التجميل المختلفة الأكثر شيوعا وبضمنها الفيلر والبوتوكس، كما تركز على سلامة تطبيق الاجراءات التجميلية على الأشخاص ومدى صحتها، وتسلط الضوء على تقنية الليزر لشد الوجه المتطورة.

ماهو الفرق بين البوتكس والفيلر وأيهما أفضل؟

ما هو البوتوكس؟

البوتوكس أو المعروف أيضاً باسم السم البوتولينوم العلمي، يعالج التجاعيد الحركية، وهي التجاعيد التي تظهر عند حركة العضلة وتزول عند زوال هذه الحركة، فهي مادة تُسبّب ارتخاء العضل، وتزيل التجاعيد، وتستخدم لحقن الجبين، ومحيط العينين ومحيط الفم. هدف البوتوكس الأساسي هو علاج ومنع تجاعيد الوجه على الرغم من أنه يمكن استخدامه أيضاً لعلاج الجيوب الأنفية والحول وخلل التوتر العضلي. فمع مرور السنين أصبح البوتوكس أحد أكثر العلاجات المرغوبة للذين يرغبون في منع ظهور علامات الشيخوخة وآثارها على وجوههم أو تصحيح أي علامات حالية.

ما هو الفيلر؟

الفيلر، والمعروف أيضاً باسم الحشوات الجلدية، هو مواد مصممة للحقن تحت سطح الجلد لإضافة الحجم والامتلاء. يحقن الفيلر عن طريق ملئ خطوط وأنسجة الوجه لتجديد شباب الوجه والحد من التجاعيد والندب الموجودة وإزالة علامات الشيخوخة ولتعبئة الفراغات في الوجه ونفخها مثل الشفاه، الخدود والجبين.

ما الفرق بين البوتوكس والفيلر؟

البوتوكس والفيلر علاجات تجميلية لا تنطوي على عملية جراحية، فهناك تجاعيد

بالوجه تسمى بالتجاعيد التعبيرية وتلك التى يستخدم لها مادة البوتوكس وهناك ما يسمى بالتجاعيد الثابتة والتي تستخدم لها مادة الفيلر.

يحتوي البوتوكس على البكتيريا النقية الذي يؤدي إلى توقف العضلات في الوجه وعن تشكيل التجاعيد وتقليل ظهور الخطوط الناتجة عن تعبيرات الوجه. في حين تحتوي الفيلر على مكونات مثل الكولاجين مما يساعد على تحفيز نمو الكولاجين في الوجه ورفع الجلد لإستبدال فقدان الكولاجين، مما يضيف الإمتلاء إلى المناطق التي ضعفت بسبب الشيخوخة والتي تفتقر إلى العمق أو الحجم.

يساعد هذا بشرتك على تحقيق مظهر شاب بقدر الإمكان، وكذلك القضاء على علامات الشيخوخة التي تحدث نتيجة لنضوب الكولاجين.

أيضاً يستمر مفعول البوتوكس لحوالي تسعة أشهر وذلك يتعلق بمدى اعتنائك ببشرتك، أما مفعول مدّة الفيلر في

قاس حسب النوع المستخدم في الحقن، فهناك حقن تستمر لثلاثة أشهر وأخرى لسنة أو أكثر.

كيف تختارين بين الإثنين؟

يعود إتخاذ القرار بين البوتوكس والفيلر إلى نوع التجاعيد التي تريدين إزالتها. إذا كنت تبحثين عن إزالة التجاعيد الديناميكية التي تتشكل من تعبيرات الوجه الشائعة، مثل الإبتسام أو العبوس أو رفع حاجبيك، فعادة ما يكون البوتوكس هو الأنسب لأنه سيقلل من حركتها ووضوحها.

وإذا كنت تبحثين عن ملئ وإضافة حجم إلى المناطق التي تفتقر الحجم، فإن الفيلر تميل إلى أن تكون أفضل خيار للعلاج.،فهي مثالية للتجاعيد الساكنة والتي تكون مرئية، حتى عندما يكون وجهك مستريحاً ولا يوجد أي تعبير. غالباً ما تستخدم في الخدين وحول الفم، هذه المناطق مستنفدة ومغمورة وسوف تستفيد من الإمتلاء الذي توفره لها الحشوات الجلدية، أي الفيلر.

البوتوكس والفيلر، كلاهما يعالج مشكلات في مناطق مختلفة في الوجه، فهناك فرق بين الإثنين، ولكن عند البحث عن علاج للتجاعيد، بغض النظر عن الطريقة التي تختارينها، يعدّ كلا العلاجين من الطرق الفعالة للغاية لإستعادة مظهر الشباب والحفاظ عليه. كلاهما علاجات طويلة الأمد ولكن هناك عدة اختلافات بين الإثنين ويبقى لك الاختيار أيهما أفضل لك ولبشرتك.