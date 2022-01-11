تراند اليوم : تردد قناة النبا الليبية على نايل سات

نقدم لكم في لفتة تعريفية، تردد قناة النبأ الليبية على النايل سات الناقلة لأحداث مباريات كأس أمم أفريقيا 2022.

تردد قناة النبأ الليبية على نايل سات وعربسات، هناك العديد من القنوات الإخبارية التي تتواجد لكي تقوم بإصدار الأخبار اليومية للشعب أول بأول، والأحداث المتعددة التي تحدث في المجتمع، وعبر العالم، كما وأن هناك قنوات إخبارية عربية ومنها الأجنبية، ويتواجد العديد من القنوات التي تختلف في محتواها حيث هناك قنوات دينية، وأخباريه، وهناك قنوات تختص بالأطفال، حيث أن القنوات تختلف في الأداء التي تقدمه، واليوم سوف نتحدث عن قناة النبأ الليبية بالتفصيل.

تتواجد القناة في غربي طرابلس في ضاحية زناتة، وهي من القنوات التي تعود ملكيتها الى عبد الحكيم بلحاج، وهو في الجماعة الليبية المقاتلة، كما وأنه يرجع الى الاخوان المسلمين في ليبيا، وهي قناة إخبارية ليبية، بدأ البث الرسمي لقناة النبأ الإخبارية في العشرين من شهر أغسطس لعام 2013م، وكانت تقوم بنقل الأخبار الليبية الاقتصادية، بعدما قامت مليشيات فجر ليبيا بطرد جميع القنوات التي كانت مؤيدة للبرلمان والحكومة المنبثقة عنها، وقد تعرضت القناة للإغلاق في الثلاثين من مارس لعام 016م، بسبب المداهمة التي واجهت القناة من قبل مسلحين في العاصمة طرابلس، وجاء خبر عاجل على القناة وقيل فيه: ( أبناء مدينة طرابلس يوقفون قناة النبأ وهي قناة للفتنة والتحريض وكل ما يشارك في فتحها سوف يتعرض للسؤال).

تردد قناة النبأ الليبية

هناك العديد من التساؤلات التي كانت تبعث من قبل المتابعين لقناة النبأ الإخبارية عن التردد الجديد لها بعدما فتحت مرة أخرى، حيث هي من القنوات الإخبارية المهمة التي كانت تنشر وتهتم بجميع الأمور السياسية، وكانت في البداية للشارع العربي ، كما وأن القناة تقدم العديد من المباريات لكأس الأمم الافريقية، ولا تقتصر فقط على الأخبار السياسية، ولمن يتساءل عن التردد الجديد لهها هو 11096، معدل الترميز 27500، والاستقطاب لها أفقي.