تراند اليوم : بث مباشر مانشستر يونايتد .. بث مباشر مانشستر يونايتد واستون فيلا HD مانشستر يونايتد مباشرة

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد واستون فيلا man united vs aston villa اليوم الاثنين في كاس الاتحاد الانجليزي ، يستقبل مساء اليوم مانشستر يونايتد في بدايه مشوراه في كاس الاتحاد و بعد الخساره الاخيره في الدوري الانجليزي علي ارضيه ملعبه فريق استون فيلا الذي يمر هو الاخر بحاله من عدم الاستقرار الليله وذلك ضمن مباريات الدور الثالث من منافسات كاس الاتحاد الانجليزي في هذا الموسم ، وسوف تقام الليله مباراه المان يونايتد واستون فيلا علي ارضيه ملعب أولد ترافورد وذلك في تمام الساعه العاشره الا خمسه مساءا بتوقيت القاهره والساعه الحاديه عشر الا خمسه مساءا بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا

مانشستر يونايتد يدخل مواجهه اللليله علي ارضه وذلك ضمن مواجهات الدور الثالث من كاس الاتحاد الانجليزي لهذا الموسم ، المان يونايتد قبل مواجهه اليوم كان قد تلقي الخساره المفاجأة علي ارضه في مباراته الاخيره في الدوري الانجليزي والتي كانت مع وولفرهامبتون في الجوله 19 من الدوري وقد خسر المان يونايتد هذه المباراه بهدف وحيد مقابل لاشئ ، المان يونايتد علي ارضه الليله وهو يبحث عن تقديم اداء جيد امام استون فيلا لتحقيق الانتصار وحجز اخر مكان في الدور التالي من كاس الاتحاد.

مباراة أستون فيلا ومانشستر يونايتد يلا شوت

وعلي الجانب الاخر فريق استون فيلا فهو الضيف في لقاء الليله وذلك ضمن لقاءات الدور الثالث من كاس الاتحاد الانجليزي لهذا الموسم ، فريق استون فيلا يدخل مواجهه اليونايتد الليله بعد ان خسر هو الاخر مباراته الاخيره في الدوري والتي كانت خارج ارضه مع فريق برينتفورد وخسر استون هذه المباراه بهدفين لهدف وحيد ، استون فيلا هو الاخر سوف يدخل مباراه الليله بكل قوه من اجل تحقيق الانتصار والعبور الي التالي من البطوله وتكرار الانتصار الاخير علي المان يونايتد علي ارضه في الدوري.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة ضد أستون فيلا

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة ضد أستون فيلا مساء اليوم الثلاثاء من المتوقع ان يلعب نادي مانشستر يونايتد المباراة بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي دافيد دي خيا ، وفي خط الدفاع آرون فان بيساكا، فيكتور لينديلوف، هاري ماجواير، لوك شاو ، وفي خط الوسط بول بوجبا، فريد، سكوت ماكتوميناي، برونو فيرنانديز، دانيل جيمس ، وفي خط الهجوم كريستيانو رونالدو.

تشكيلة أستون فيلا المتوقعة ضد مانشستر يونايتد

تشكيلة أستون فيلا المتوقعة ضد مانشستر يونايتد في اللقاء اليوم ضمن الدور الثالث من المتوقع ان يلعب فريق استون فيلا بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي إيميليانو مارتينيز ، وفي خط الدفاع ماتي كاش – إزري كونسا – تايرون مينجز – ماثيو تارجيت ، وفي خط الوسط مارفيلوس ناكامبا - جون ماكجين - أنور الغازي - بيورن انجلز ، وفي خط الهجوم إميليانو بوينديا - أشلي يونج.