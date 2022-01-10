تراند اليوم : مانشستر يونايتد مباشر .. مانشستر يونايتد بث مباشر مانشستر يونايتد ضد استون فيلا مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد اليوم بث مباشر

مانشستر يونايتد بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد اليوم بث مباشر مانشستر يونايتد ضد استون فيلا مانشستر يونايتد مباشرة مانشستر يونايتد مباشر ويحل فريق أستون فيلا ضيفا ثقيلا على فريق مانشستر يونايتد في قمة نارية ستنطلق صافرة بدايتها بحلول الساعة 9:55 مساءا حسب توقيت مدينة القاهرة. لكن في تمام الساعة 10:55 مساءا حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة. أي في تمام الساعة 11:55 مساءا حسب توقيت أبو ظبي ومسقط.

تشكيلة مان يونايتد اليوم ضد أستون فيلا

وتشير التوقعات والتقارير الصحفية إلا أن المدرب الألماني "رالف رانجنيك" سوف يدخل مباراة اليوم أمام الفيلانز معتمدا بنسبة كبيرة على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: دين هيندرسون.

خط الدفاع: أليكس تيليس - فيكتور ليندلوف - فيل جونز - ديوجو دالوت.

وسط الميدان: برونو فيرنانديز - سكوت ماكتوميناي - فريد.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - كريستيانو رونالدو - جيسي لينجارد.

يلعب اليوم على ملعبه مباراة الدور الثالث من كاس الاتحاد الانجليزي للموسم الحالي فريق مانشستر يونايتد والذى سوف يسعي ان يحقق فيها الانتصار من اجل التاهل للدور القادم ، واخر مباراة لعبها نادي مانشستر يونايت قبل مواجهة اليوم كانت من امام خصمه فريق وولفرهامبتون والتي خسر فيها في الجولة الماضيه من الدوري الانجليزي الممتاز والتي انتهت بنتيجة هدف وحدي بدون رد في المباراة على ملعبه.

اما نادي استون فيلا هو الاخر قد خسر في اخر مباراة لعبها قبل مواجهة اليوم في الاسبوع الماضي من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز خارج ملعبه من امام خصمه فريق برينتفورد في المباراة التي انتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف ، وسوف يلعب اليوم مباراة الدور الثالث خارج ملعبه من جديد في بطولة كاس الاتحاد الانجليزي والتي سوف يسعي ان يحقق فيها اليوم الانتصار والذى سوف تكون صعبه عليه من امام اليونايتد على ملعبه.