تراند اليوم : المغرب مباشر .. بث مباشر المغرب يلا شوت HD ماتش المغرب اليوم بث مباشر المغرب بث مباشر يلا شوت

المغرب مباشر المغرب وغانا بث مباشر اليوم في كأس أمم أفريقيا مشاهدة مباراة المغرب وغانا بث مباشر يطل علينا منتخب أسو الأطلس في مواجهته الثامنة عشر في كأس الأمم الإفريقية, بمواجهة نارية أمام منتخب غانا في ظهوره الـ 23 في البطولة ذاتها, ألتقى الفريقان في 3 مناسبات ماضية كانت في دور المجموعات من الأميرة السمراء., تعادل الفريقان في مباراة وأنتصر كل فريق في مواجهة على الآخر, سُجل 3 اهداف فقط خلال تلك المباريات لأن كل فريق يعلم جيداً قوة الآخر وتتسم اللقاءات بينهما بالطابع التكتيكي, فماذا يخبيء لنا منتخب المغرب اليوم وهو في تصنيفه الأول إفريقياً؟

قمة نارية تجمع بين المغرب وغانا في افتتاح مشوار المنتخبين بكأس الأمم الإفريقية، المنتخب المغربي سيبحث عن تقديم أداء أفضل من الذي ظهر عليه في النسخة الماضية من البطولة التي أقيمت في مصر وتوج بها منتخب الجزائر، أسود الأطلسي تمتلك قائمة مدججة بالنجوم في أكبر الدوريات العربية والإفريقية والأوروبية، وسيبحث الجهاز الفني عن الدفع بالقوة الضاربة في مواجهة اليوم لتفادي أي مفاجأت ولا سيما وان الجماهير المغربية تمني النفس بتحقيق أفضل النتائج وتعويض الانكسار الذي حدث في كأس العرب الأخير، المتخب المغربي سيعاني في لقاء اليوم من غياب أيوب الكعبي ولاعب الوسط أيمن برقوق، حيث أصيب الثنائي بفيروس كورونا المستجد، بينما يغيب ريان مايي بعد تعرضه لإصابة عضلية في التدريبات، وويمثل الكعبي ومايي وبرقوق، عناصر بارزة وقوية في صفوف المنتخب المغربي، إذ سجل هذا الثلاثي للأسود 10 أهداف من أصل 20 في مرحلة المجموعات من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

وفي الجانب الأخر سيبحث المنتخب الغاني أحد أقوى منتخابات إفريقيا عن الانتصار في لقاء اليوم وتقديم عرض مرضي أمام المغرب يشفع له بالخروج من المواجهة بنتيجة إيجابية، المنتخب الغاني خاض لقاء ودي منذ عدة أيام أمام الجزائر في قطر وخسر بثلاثية دون رد، بعيدا عن الهزيمة لم يظهر المنتخب الغاني بالمستوى المعهود منه ولم يشكل أي خطورة على مرمى الجزائر حامل لقب بطولة إفريقيا الأخيرة، ويأمل المنتخب الغاني الذي تأهل للمرحلة النهائية للتصفيات المؤهلة للمونديال في تقديم أفضل مستوياته والخروج من المواجهة بالعلامة الكاملة من أجل تعزيز فرص منافسته على احدى بطاقتي التأهل والعبور للدور القادم.

تشكيل المغرب المتوقع أمام غانا

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: طلال القرقوري - رومان سايس - أشرف حكيمي - نايف أكرد

خط الوسط: سفيان أمرابط - أيمن برقوق - عمران لوزا

خط الوسط الهجومي: سفيان بوفال

خط الهجوم: أيوب الكعبي " ريان مايي" - يوسف النصيري

تشكيل غانا المتوقع أمام المغرب

حراسة المرمى: جوجو ولاكوت

خط الدفاع: أندي يادوم - دانيال أمارتي - أل

يكساندر دجيكو - عبد الرحمن بابا

خط الوسط: اندريه ايوه - توماس بارتي - إدريسو بابا - كمال الدين سليمانا

خط الهجوم: جوردان أيو - ريشموند بواكي