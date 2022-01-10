تراند اليوم : بث مباشر الغابون .. بث مباشر الغابون وجزر القمر يلا شوت مشاهدة مباراة الغابون وجزر القمر اليوم مباشر HD بث مباشر الجابون وجزر القمر HD

بث مباشر مباراة الجابون وجزر القمر comoros vs gabon اليوم الاثنين في كاس الامم الافريقيه ،ويلتقي المنتخب الجابوني في ثاني مباريات المجموعه الثالثه مع منتخب جزر القمر مساء اليوم وذلك لحساب مباريات الجوله الاولي ضمن منافسات دور المجموعات من كاس الامم الافريقيه 2021 ، وسوف تلعب مباراه الجابون و جزر القمر الليله علي ارضيه ملعب أحمدو أهيدجو في العاصمه الكاميرونية ياوندي وذلك في مواجهه سوف يريد من خلاله كل منتخب تقديم اداء جيد في بدايه مشوراه في البطوله وعدم الخساره في بدايه البطوله ، وسوف تنطلاق مساء اليوم الموافق 10 يناير مباراه الجابون و جزر القمر في تمام الساعه التاسعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه العاشره مساءا بتوقيت السعوديه.

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منتخب الجابون يدخل علي الطرف الاول في مباراه الليله وذلك ضمن مباريات الجوله الاول من دور المجموعات لكاس الامم الافريقيه ، المنتخب الجابوني كان قد تمكن من الصعود الي هذه النسخه من الكان بعد الغياب عن اخر نسخه وصعد المنتخب الجابوني من المجموعته بعد ان احتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط وذلك بعد ان تمكن من تحقيق الانتصار في ثلاث مباريات وتعادل في مباراه واحده وخسر المنتخب في التصفيات مبارتان ، المنتخب الجابوني كان قد لعب مبارتان وديتين قبل المشاركه في كاس الامم وحقق المنتخب الانتصار في مباراه وتعادل ايضا في مباراه والوديه الاخيره كانت مع منتخب موريتانيا وتعادل المنتخب في هذه المباراه بهدف مقابل هدف.

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وعلي الجانب الاخر منتخب جزر القمر فهو الطرف الثاني مواجهه الليله وذلك ضمن مواجهات الجوله الاولي من منافسات دور المجموعات لكاس الامم ، منتخب جزر القمر كان قد نجح في التاهل لهذا النسخه من كاس الامم في اول مره في تاريج منتخب جزر القمر وذلك بعد ان قدم اداء جيد في التصفيات واحتل المركز الثاني في مجموعته وذلك بعد ان جمع 9 نقاط في 6 مباريات لعبهم في المجموعه حيث حقق الانتصار في مبارتان مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر المنتخب مباراه واحده في التصفيات ، منتخب جزر القمر هو الاخر كان قد خاض مباراه وديه اخيره قبل بدايه مشوراه في البطوله والتي المنتخب في هذه المباراه الوديه مع منتخب مالاوي وقد خسر منتخب جزر القمر هذه المباراه بهدفين لهدف وحيد.