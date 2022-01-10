تراند اليوم : المغرب غانا مباشر .. مباراة المغرب وغانا مباشر HD بث مباشر المغرب مشاهدة مباراة المغرب اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب اليوم بث مباشر يلا شوت

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استمتع المغرب برحلة تأهيلية مثيرة حيث أنهوا قمة المجموعة الخامسة لضمان دخول سلس إلى مراحل المجموعات بالبطولة. كان أسود الأطلس واحداً من ثمانية فرق لم يهزموا في التصفيات ، حيث فازوا بأربعة وتعادلوا بنقطتين ليجمعوا 14 نقطة بفارق خمس نقاط عن موريتانيا وصيفة المركز الثاني. يتجه المغرب إلى مباراة الإثنين على خلفية الخروج من ربع النهائي من كأس العرب حيث تعرض للهزيمة بركلات الترجيح على يد الجزائر الفائز في نهاية المطاف بعد تعادله 2-2 بعد وقت إضافي.

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من ناحية أخرى ، تتجه غانا إلى الكاميرون كثالث أنجح دولة في البطولة ، حيث فازت بلقب كأس الأمم الأفريقية في أربع مناسبات مختلفة. ومع ذلك ، غزت النجوم السوداء القارة للمرة الأخيرة قبل أربعة عقود ، عندما تغلبت على البلد المضيف ليبيا بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 بعد الوقت الإضافي في عام 1982. رغم أنهم وصلوا إلى ثلاث نهائيات مختلفة منذ ذلك الحين ، إلا أنهم فشلوا في كل مناسبة ، وكان آخر عيوبهم في عام 2015 ، عندما خسروا بركلات الترجيح على يد ساحل العاج.