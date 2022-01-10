تراند اليوم : مباراة المغرب وغانا مباشر morocco vs ghana المغرب وغانا مباشر مشاهدة مباراة المغرب وغانا بث مباشر HD

مباراة المغرب وغانا مباشر morocco vs ghana المغرب وغانا مباشر مشاهدة مباراة المغرب وغانا بث مباشر البث المباشر مباراة المغرب كورة لايف ضد غانا، أبان المنتخب المغربي عن مستوى رائع في الآونة الأخيرة خاصة في تصفيات كأس العالم حين احتلوا صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة من النقاط وتأهلوا للدور الحاسم، ويأمل الجمهور في مواصلة العروض القوية لمنتخب بلادهم والوصول للمباراة النهائية ومحاولة حصد الكأس، ويدخل منتخب المغرب بث مباشر مباراة غانا بتشكيلة مكونة من، حراسة المرمى: ياسين بونو، خط الدفاع: أشرف حكيمي، آدم ماسينا، نايف أكرد، رومان سايس، وسط الميدان: سفيان أمرابط، سليم أملاح، فيصل فجر، ثلاثي الهجوم: سفيان بوفال، طارق تسيودالي، إلياس الشاعر، يخوض المنتخب المغربي البطولة كمرشح فوق العادة بفضل تواجد لاعبين من طراز عالمي في صفوف الفريق رغم الغيابات العديدة، خاصةً في ظل عدم انضمام حكيم زياش لاعب تشيلسي لقائمة المغرب المشاركة في المسابقة لأسباب انضباطية، القرار الذي لقى معارضة شديدة من الشارع الرياضي المغربي على المدير الفني في ظل المكانة التي يحظى بها اللاعب لدى الجماهير.

قبل بداية مباراة المغرب اليوم، ينطلق اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءاً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت الرباط، وتعرض قنوات بي ان سبورت النقل الحي لجميع مباريات كأس الأمم الأفريقية 2022 بما فيهم المغرب وغانا عبر قناة beIN Sports 1 Max بصوت المعلق جواد بدة، كما تقوم القناة الأولى المغربية بإذاعة المواجهة على البث الأرضي بتعليق عبد الحق الشراط، ويبحث المدرب عن الخيارات البديلة لتعويض اللاعبين المصابين حيث يفتقد كل من أيوب الكعبي ويوسف النصيري وريان مايي، إضافة لعدم جاهزية منير الحدادي لخوض اللقاءات.

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تاريخيا لا يلتقي منتخب المغرب وغانا كثيرا في كأس إفريقيا رغم التفوق الواضح في آخر المباريات الرسمية لمصلحة البلاك ستارز، وفك الأسود عقدة غانا في مواجهة ودية انتهت بهدف نظيف، ولم يقدم المنتخب الغاني شيئا يذكر في آخر لقاء ودي خاضه أمام الجزائر وآلت نتيجته لمصلحة ثعالب الصحراء بثلاثية نظيفة، إلا أنه لا يمكن اعتبار هذه المباراة معياراً حقيقياً بالنسبة للمغاربة الذين ينتظرون مستوى فني قوي من المنافس.

استقر المدير الفني لمنتخب غانا على التشكيل الرسمي في مباراة المغرب، جو وولاكوت، دانييل أمارتي، ألكسندر ديجكو، آندي يادوم، بابا راحمان، توماس بارتي، إدريسو بابا، كمال الدين سليمانا، آندري أيو، جوردان أيو، ريشموند بواكي، ويبحث المنتخب المغربي عن انطلاقة قوية في نهائيات كأس إفريقيا.

يدشن منتخب المغرب بث مباشر مغامرته في المسابقة بمباراة قوية تضعه وجها لوجه مع غانا ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة، آمال كبيرة من الجماهير على لاعبيهم للتتويج باللقب، وشهدت تشكيلة المغرب استبعاد سفيان أمرابط وتواجد بدلاً منه عز الدين أوناحي الذي يخوض أول مواجهة له مع منتخب بلاده.

تابع الشوط الثاني بين المغرب وغانا الان وسيطرة على مجرياء المباراة من لاعبو أسود الأطلس من أجل هز شباك المنافس واقتناص أول ثلاث نقاط في مشوارهم ببطولة كأس الأمم الأفريقية.